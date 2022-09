FC Langengeisling: Hintermaier fordert Sieg beim TSV Peterskirchen – Rupprecht erstmals im Kader

Spielertrainer Max Hintermaier (M.) will drei Punkte.

FCL-Coach fordert Sieg beim Aufsteiger

„Wenn wir in der Bezirksliga bleiben wollen, dann müssen wir die schlagen.“ Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, macht vor dem Gastspiel seiner Mannschaft an diesem Samstag um 18 Uhr beim TSV Peterskirchen eine klare Ansage.

Langengeisling – Das unglückliche 1:2 gegen Dorfen vergangene Woche beschäftigt Hintermaier immer noch. „Diese Niederlage hat unfassbar weh getan, ich habe noch drei Tage danach nicht richtig geschlafen“, gibt er zu. „Auch wenn Dorfen natürlich ein Spitzenteam ist, gegen das man nicht unbedingt gewinnen muss.“

Aufsteiger Peterskirchen ist zwar kein Spitzenteam, schlägt sich bislang aber recht achtbar und liegt punktgleich mit den Geislingern auf Rang acht, steht allerdings um fünf Tore besser da. Zum Gegner kann der FCL-Spielertrainer „nicht viel sagen, ich kenne keinen einzigen Spieler. Diese Mannschaft ist für mich Neuland.“ Er habe nur gehört, dass Peterskirchen mit langen Bällen operiere und mit Alex Thusbaß einen sehr torgefährlichen Stürmer habe – er ist bislang für vier der neun TSV-Treffer verantwortlich.

Was sein Team betrifft, „so haben wir diese Woche sehr gut trainiert, da war ein richtig gute Tempo drin“, schwärmt Hintermaier. Die personelle Situation in seinem Kader hat sich ein wenig entspannt. Lediglich hinter dem Einsatz des angeschlagenen Fabian Aigner steht ein Fragezeichen. Auf die Zähne beißt Maxi Birnbeck. Er hat sich im Dorfen-Spiel die Hand gebrochen, wird aber mit einer Gipsmanschette spielen. Zum ersten Mal im Kader steht der lange verletzte Florian Rupprecht. „Er hat diese Woche gut trainiert und sitzt auf der Bank“, kündigt Hintermaier an. „Aber er hat höchstens zehn bis 15 Minuten im Tank.“

(WOLFGANG KRZIZOK - Tipp: 3:1 für Langengeisling)

FCL-Kader

Hierl (Rotert), Faltlhauser, Wilson, Seeholzer, D. Geigerseder, Dornauer, Altinisik, Aigner (?), Kaiser, S. Stenzel, Steck, M. Geigerseder, Birnbeck, Bucher, Riederle, Rupprecht