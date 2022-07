TSV Rain gegen TSV Buchbach LIVE: Duell der Sieglosen - wer gewinnt die Standortbestimmung?

Von: Moritz Bletzinger

Buchbach-Coach Andreas Bichlmaier: Hat noch keinen Saisonsieg auf dem Konto, muss sich aber noch keine allzu großen Gedanken machen. © Imago/Sven Leifer

Der TSV Buchbach gastiert beim TSV Rain/Lech. Im Duell am Samstag (17 Uhr) geht es für beide Teams darum, den ersten Sieg des Fußballjahres einzufahren.

Der TTSV Rain/Lech empfängt den TSV Buchbach (Samstag, 17 Uhr).

Keines der beiden Teams konnte in dieser Saison bislang ein Ligaspiel gewinnen.

Wir begleiten das direkte Duell im Liveticker.

Rain - Spieltag drei in der Regionalliga Bayern: Weder der TSV Rain noch der TSV Buchbach konnten bisher ein Spiel gewinnen. Wobei die bayerischen überhaupt erst eine Partie auf dem Buckel haben, ihre Begegnung mit Hankofen wurde verschoben. Der TSV Buchbach wird ebenfalls kaum von einem Fehlstart sprechen. Mit den Partien gegen die SpVgg Unterhaching und den 1. FC Schweinfurt begann die Saison schließlich mit zwei echten Brocken, gegen die Schnüdel hätte es sogar fast mit der Sensation geklappt.

TSV Rain gegen TSV Buchbach im Liveticker: Wer holt den ersten Dreier der Saison?

Jetzt steht das erste Duell auf Augenhöhe an. Am dritten Spieltag geht es für den TSV Buchbach und den TSV Rain um die erste wirkliche Standortbestimmung. Und auch darum, nicht in einen Negativstrudel zu geraten. Wir begleiten die Begegnung am Samstag (Anstoß um 17 Uhr) im Liveticker.

Unter der Woche waren beide Teams im Einsatz. Und beide Teams waren erfolgreich: Der TSV Rain/Lech siegte im Totopokal mit 7:1 gegen den Bezirksligisten FC Günzburg, Buchbach nahm die Hürde beim Kreisklassisten ASV Kiefersfelden souverän. Viel Rückenwind nehmen wohl beide Seiten nicht mit aus dem Pokal, schließlich war ein Sieg jeweils Pflicht. Zurück in der Regionalliga dürfte es nun wieder enger zugehen. (moe)