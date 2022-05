Trotz Überzahl: Der TSV Buchbach blamiert sich beim Schlusslicht aus Rosenheim

Teilen

Kapitän Aleksandro Petrovic und der TSV Buchbach verloren auch beim Letzten mit 1:2 © IMAGO / Michael Sigl

Der TSV Buchbach verlor beim Schlusslicht aus Rosenheim mit 1:2. Trotz der Niederlage haben die Buchbacher mit dem Abstieg in der Regionalliga nichts mehr zu tun.

Buchbach – Es bleibt dabei: Der TSV Buchbach spielt in der Fußball-Regionalliga eine völlig verkorkste Rückrunde. Vorläufiger Tiefpunkt: Die 1:2-Niederlage bei Schlusslicht und Absteiger TSV 1860 Rosenheim. „Eine Niederlage, die wir uns mal wieder selber ankreiden müssen. Wie so oft in dieser Rückrunde, waren wir eigentlich gut im Spiel, haben dann aber zu viele Geschenke verteilt“, ärgerte sich Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier, dessen Mannschaft vor allem im ersten Abschnitt mehr Spielanteile hatte und auch ganz ansehnlich nach vorne gespielt hatte. Ein erster Abschluss von Thomas Winklbauer ging knapp über den Kasten. Dann wäre eigentlich der Führungstreffer fällig gewesen, doch Marco Rosenzweig köpfte nach einer Ecke aus kurzer Distanz Tim Kießling auf der Linie an. Weitere gute Möglichkeiten durch Winklbauer und Benedikt Orth verpufften, ehe auch die Rosenheimer Ende der ersten Halbzeit für etwas Gefahr sorgten.

Die kalte Dusche gab’s nur neun Minuten nach Wiederbeginn, als Mensah am rechten Flügel Christoph Fenninger bediente, dessen Querpass Keeper Steer nicht verhindern konnte, sodass Sascha Marinkovic mit dem Ball ins Tor laufen konnte. Nach einem rüden Foul von Fenninger an Alexander Spitzer musste Rosenheims Kapitän Fenninger in der 66. Minute mit Rot vom Platz, doch Buchbach konnte auch die Überzahl nicht nutzen. Ganz im Gegenteil: Per Strafstoß erhöhte Marinkovic auf 2:0 (88.) für Rosenheim, das in der Schlussminute noch den Anschlusstreffer durch Tobi Maus hinnehmen musste, der nach einer weiten Flanke per Kopf zur Stelle war.

Unterm Strich war der Sieg der Gastgeber nicht unverdient. Für die in dieser Saison so gebeutelten Rosenheimer war es wenigstens ein versöhnlicher Heimabschluss. Für die Rot-Weißen ein weiterer Tiefschlag, der alle Alarmglocken hinsichtlich der nächsten Spielzeit schrillen lässt. (Michael Buchholz)