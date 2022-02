St. Wolfgang: Bitte keine Krankentransporte mehr - A-Klassist bislang vom Pech verfolgt

Ludwig Grundei (l.) und Moritz Göschl werden dem TSV St. Wolfgang noch länger fehlen. © TSV St. Wolfgang

Der TSV St. Wolfgang bereitet sich auf seinen Frühstart in die Rückrunde vor. Es überwiegt die Hoffnung, dass der Sanka künftig nicht mehr kommen muss.

St. Wolfgang - Dass der TSV Wolfgang bereits am Dienstag in die Vorbereitung gestartet ist, hat einen guten Grund. „Corona-bedingt musste unserer Auswärtsspiel gegen Lengdorf II vergangenes Jahr verlegt werden“, erklärt Abteilungsleiter Bernhard Deuschl.

Deshalb steige das erste Punktspiel bereits am 13. März. Eigentlich habe man ein Trainingslager in Spanien geplant gehabt. „Letzten Endes war uns das Risiko allerdings zu hoch, sodass wir unsere Vorbereitung komplett in St. Wolfgang durchziehen werden. Mit unserem Kunstrasen haben wir sehr gute Trainingsbedingungen und wollen uns zuhause in einer sechswöchigen Vorbereitung fit machen“, so Deuschl. Unter anderem sei ein kleineres Trainingslager über ein verlängertes Wochenende eingeplant.

Der Wolfganger Kader bleibt unverändert. Ludwig Grundei, Moritz Göschl und Marko Kaltner fallen allerdings noch länger verletzt aus. Mit acht Punkten Rückstand auf das Spitzentrio der A-Klasse 8 wird’s wohl schwer mit einem möglich Aufstieg. Nach der Seuchen-Vorrunde („Viermal musste ein Krankenwagen für unsere Spieler gerufen werden“) wünscht sich Deuschl „in erster Linie eine verletzungsfreie Rückrunde“. (pir)