TSV St. Wolfgang: Die Herren feiern Aufstieg - die Frauen feiern Auswärtssieg in Moosinning

Zwei Erfolgsteams: Die St. Wolfganger Männer (hinten) fuhren direkt vom gewonnenen Aufstiegsspiel nach Moosinning, um die Frauen (vorne) anzufeuern, die ihr Punktspiel 3:0 gewannen. Foto: Zeheter © Zeheter

Nach dem Aufstieg der Herrenmannschaft des TSV St. Wolfgang fuhren die Spieler direkt weiter nach Moosinning, um die Frauen beim Auswärtsspiel zu unterstützen.

St. Wolfgang – Was für ein Saisonendspurt der SG Wolfgang/Lengdorf/Hörgersdorf. Das letzte Spiel gewann die SG 3:0 (2:0) bei Absteiger FC Moosinning und hat sich in der Kreisliga-Tabelle vorerst auf Platz zwei nach vorne geschoben, den man aber nicht halten können wird.

Das Spiel in Moosinning war eine denkwürdige Partie. Rund 70 St. Wolfganger Fans waren mit dabei, darunter die komplette Herrenmannschaft, die nach dem gewonnenen Aufstiegsspiel in Erding (wir berichteten) direkt mit dem Bus nach Moosinning gefahren war und die Frauen 90 Minuten lautstark anfeuerte.

Bereits in der 12. Minute gelang Lisanne Kärtner der 1:0-Führungstreffer. Dabei schoss sie gekonnt den Ball flach ins Eck. Kurz darauf entschied Schiedsrichter Christian Trompke auf Freistoß für die SG. Kärtner zirkelte den Ball hoch in den Strafraum, aber Sandra Lechner köpfte knapp neben das Tor. In der 35. Minute übernahm Lechner den Eckball, das Leder konnte von der Moosinninger Abwehr nicht geklärt werden, und Sophia Schorer nutzte die Gelegenheit und erhöhte auf 2:0.

Nach der Pause übten die Wolfgangerinnen viel Druck auf die Gastgeberinnen aus und waren überwiegend in der gegnerischen Hälfte. Doch erst in der 78. Spielminute belohnten sich die Gäste. Evi Brandlhuber startete auf der rechten Seite durch, spielte zu Schorer, die sich durch die Moosinninger Abwehr dribbelte und zum 3:0 einnetze. Kurz vor dem Ende gab es noch einen gefährlichen Freistoß für die SG von Veronika Lipp, der aber an der Latte abprallte, sodass es beim 3:0 für die Wolfgangerinnen blieb. „St. Wolfgang war klar die bessere Mannschaft“, meinte Moosinnings Coach Daniel Steingasser nach der Partie. Er muss mit seiner Truppe in die Kreisklasse absteigen.

Die Fusion der drei Mannschaften St. Wolfgang, Lengdorf und Hörgersdorf hat sich indes als voller Erfolg erwiesen. Trainer Sigi Obermeier und Co-Trainer Markus Schorer zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft seit dem Zusammenschluss. Nach sieben Siegen in Folge hat sich die SG auf den zweiten Tabellenplatz hochgespielt. Allerdings dürfte man am letzten Spieltag noch zurückfallen. Während die SG nämlich spielfrei ist, haben die Konkurrenten leichte Gegner, und so dürfte St. Wolfgang am Ende auf Rang vier landen. (hze)