TSV St. Wolfgang: Ein alter Bekannter wird neuer Trainer

Teilen

Herzlich willkommen: St. Wolfgangs Sportlicher Leiter Johann Gaigl (l.) begrüßt den neuen Trainer Slobodan Jezildjic, der schon als Spieler für den TSV aktiv war. © Tobi fischbeck

Der TSV St. Wolfgang hat einen Nachfolger für „Feuerwehrmann“ Stephan Rottenwaller gefunden. Slobodan Jezildjic ist neuer Trainer.

St. Wolfgang – Er wechselt vom A-Klassisten SV Oberbergkirchen zu seinem alten Verein zurück.

„Unter seiner Führung soll das Ziel, sich in der Kreisklasse weiter zu etablieren, erreicht werden“, sagt TSV-Abteilungsleiter Bernhard Deuschl. In der Saison 2014/15 fungierte Jezildjic als Co-Trainer beim Bayernligisten 1860 Rosenheim. Als Spieler war er auch schon für St. Wolfgang am Ball. „Er kennt den Verein und das Umfeld bestens und spielte noch mit einigen der älteren Spieler des aktuellen Kaders zusammen“, erzählt Deuschl.

Der Fußball-Chef bestätigt, dass Jezildjic das Amt auch bei einem Abstieg in die A-Klasse übernommen hätte. Der Kontakt zum TSV sei laut Jezildjic nie abgebrochen: „Schließlich habe ich zehn Jahre hier gespielt. Ich habe mir auch regelmäßig die Spiele angeschaut. Als bekannt wurde, dass ich in Oberbergkirchen nicht weitermachen werde, waren die Wolfganger ziemlich schnell da“, sagte der 49-Jährige im Gespräch mit der Heimatzeitung. Der Eindruck von seiner neuen Mannschaft sei „grundsätzlich sehr positiv“. Die Mannschaft versuche Jezildjics Philosophie schnell zu verstehen. „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, betont der Coach, nachdem es der TSV in der abgelaufenen Saison nur über die Relegation geschafft hatte, in der Liga zu bleiben.

Der Rottenwaller-Nachfolger will zunächst ein Jahr das Traineramt bekleiden. „Bei mir ist das grundsätzlich so, dass ich immer ein Jahr mache“, sagt Jezildjic. Bei seinem Ex-Verein Oberbergkirchen habe sich herausgestellt, dass es nach einem Jahr durch die Entfernung nicht mehr machbar gewesen sei.

Aber nicht nur der Trainer ist neu beim TSV: Tiago Rodrigues ist zurückgekehrt und soll die Lücke schließen, die Marko Kaltner (Moosen) und Leon Ameto (Waldkraiburg) hinterlassen haben. (fis)