Kreisklasse kompakt: St. Wolfgangs dickes Ausrufezeichen – Altenerding ist noch nicht durch

Von: Tobias Fischbeck

Zur Sache ging’s im Stadt-Derby, hier Altenerdings Ridwan Bello (weiß) und Türkgücüs Emre Yavuz. © Christian Riedel

Der Meistertitel für die SpVgg Altenerding ist noch nicht in trockenen Tüchern. Währenddessen gelingt St. Wolfgang ein überraschender Erfolg gegen RW Klettham.

SpVgg Altenerding – FC Türkgücü Erding 2:2

Titelentscheidung vertagt: Im Derby kam Altenerding nach 14 Siegen am Stück nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste gingen sogar zweimal in Führung. Bereits nach drei Minuten glückte vor 300 Zuschauern Kaan Cay per Flachschuss das 1:0. Er ließ Veilchen-Keeper Lukas Loher keine Abwehrchance.

Nach Kaan Cays Alleingang rettete Loher mit einer starken Parade. Altenerding glich durch Johannes Irl aus (26.). Sein Schuss prallte vom Innenpfosten noch gegen TG-Torhüter Serkan Demiröz und ging von dort ins Tor. Doch nach 39 Minuten sorgte Mehmet Cay erneut für die Gästeführung. Erst in der 58. Minute sorgte Matthias Loher per Kopf für die Punkteteilung. Altenerding ließ danach beste Möglichkeiten aus.

TSV Aspis Taufkirchen – VfB Hallbergmoos II 3:1

Die Kabinenpredigt von Aspis-Spielertrainer Leo Balderanos hat seine Wirkung nicht verfehlt. Gegen Hallbergmoos siegten die Taufkirchener verdient. Zwar gingen die Gäste nach 14 Minuten durch Marc Winkelmanns Schuss aus 20 Metern in den Winkel in Führung.

Ein Eigentor von Marlon Judik nach einem Freistoß vier Minuten später bescherte den Hausherren aber den Ausgleich. Zehn Minuten vor dem Ende drehte Aspis-Torjäger Julian Schaumaier die Partie. Drei Minuten später besorgte er nach einer Guttmann-Ecke auch das 3:1. Balderanos: „Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt. Es war ein gutes Spiel von uns, und der Sieg ist absolut verdient.“

TSV St. Wolfgang – RW Klettham 4:0

Dickes Ausrufezeichen des TSV im Abstiegskampf, für Klettham ist der Aufstiegszug dagegen fast abgefahren. Das Team von Stephan Rottenwaller ging durch Manuel Grundner in Führung (11.), als er den Ball volley ins Kreuzeck beförderte. Dann machte Klettham das Spiel, der TSV konnte aber zweimal auf der Linie klären.

Acht Minuten vor der Pause legte Luca Lamprecht freistehend das beruhigende 2:0 nach. Danach hatte St. Wolfgang erneut Glück, als Thomas Greckl bei einem Freistoß nur Alu traf. Dann erhöhte Marko Kaltner nach einer Einzelleistung auf 3:0 (49.). Erneut Lamprecht machte in der 54. Minute mit seinem Tor ins Kreuzeck alles klar.

„Es war ein perfekter Tag für uns. Es ist uns einfach alles gelungen. Klettham hatte gute Chancen und hat das Spiel gemacht. Dennoch war der Sieg verdient“, meinte Abteilungsleiter Bernhard Deuschl.

DJK Ottenhofen – FC Finsing II 1:0

Auch Ottenhofen holte im Abstiegskampf drei wichtige Punkte. Die DJK spielte im ersten Durchgang abwartend, Finsing vergab beste Chancen wie durch Stefan Morawitz. Dessen Kopfball lenkte Andreas Stürzer noch an die Latte. Doch nach 55 Minuten erzielte Peter Knauer aus dem Gewühl das Tor des Tages.

„Danach haben wir wieder zittrig die Führung verteidigt und den Sieg über die Zeit gebracht. Der war sehr wichtig“, so DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Für das Nachholspiel am Mittwoch in Berglern gibt’s aber zwei Hiobsbotschaften: Markus Morawietz und Thomas Lippacher wurden verletzt ausgewechselt.

FC Hohenpolding – FC Forstern 4:2

Der FC Forstern ist auf einen Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht. Hohenpolding erzielte bereits nach zehn Minuten durch Daniele Eibl das 1:0. Nach einem Forsterner Fehler tanzte er Torhüter Stefan Renauer aus. Zwar glückte Andreas Freiwald nach 34 Minuten per Abstauber der Ausgleich. Doch die Mannschaft von Dimi Petkos ging zehn Minuten nach Wiederbeginn durch Thomas Neumaier erneut in Führung, als er den Ball aus 20 Metern im Kreuzeck zum 2:1 unterbrachte.

Thomas Hönninger erzielte in der 70. Minute das 3:1. Erneut Eibl erhöhte in auf 4:1, als er den Ball nur noch einschieben musste. Das 2:4 durch Alexander Huber kam zu spät. „Nach dem Klassenerhalt in der letzten Woche bin ich zufrieden. Es war ein verdienter Erfolg“, so FCH-Coach Petkos.

SVE Berglern – SC Moosen 1:3

Moosen bleibt Altenerding auf den Fersen. Spielertrainer Max Bauer brachte die Gäste nach einem Abstimmungsfehler der Berglerner in Führung (11.). Nach einem Foul an Georg Meier zeigte Schiri Gianni Piperi auf den Punkt (30.). Doch Maurice Steck scheiterte an Moosens Keeper Julian Walter.

Auch Sebastian Hemauer versagten die Nerven, als er in der Folge einen Ball knapp am Gäste-Tor vorbei setzte. Moosen legte erst in der 77. Minute durch Andreas Forsthubers Abstauber das 2:0 nach, als Berglerns Keeper Lukas Kohlschutter eine scharfe Flanke nicht festhalten konnte. In der 82. Minute markierte Kilian Kranich das 3:0.

Die Eintracht konnte durch Lucas Wastian in der 88. Minute nur noch auf 1:3 verkürzen. „Es war ein verdienter Sieg. Der vergebene Elfer war der Knackpunkt. Moosen war einfach effektiver“, sagte Berglerns Co-Trainer Marcus Balbach nach dem Spiel gegen seine neue Mannschaft.

TuS Oberding – TSV Isen 9:0

Vom Punkt brachte Christian Werner die Gastgeber in Front (9.). Isens Tom Kälbli legte per Eigentor das 2:0 nach. Markus Weber sorgte nach einer halben Stunde für das 3:0. Tim Götze machte den 4:0-Pausenstand perfekt. Erneut Werner traf nach einer Stunde gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 5:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Julian Renz auf 6:0.

Tobias Stürzer traf mit seinem Freistoßschlenzer ins Kreuzeck zum 7:0. Per Handelfmeter erhöhte Michael Tischner auf 8:0. Sebastian Stemmer besorgte den Endstand. „Wir feiern jetzt noch, weil der Klassenerhalt eigentlich perfekt ist“, freute sich TuS-Sprecher Franz Humpl. (Tobi Fischbeck)