2.500 Euro für Jakob Huber: Benefizspiel des TSV Wartenberg ein voller Erfolg

Teilen

Tolle Geste: Noah Aklassou (l.) überreicht Maxi Kronseder ein Trikot mit allen Unterschriften der Passauer Spieler und dem Namenszug „Huber“ als Geschenk. © tra

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnten die Fußballer des TSV Wartenberg endlich wieder ihr jährliches Benefizspiel für einen guten Zweck austragen.

Wartenberg – In diesem Jahr sollten alle Erlöse aus Eintrittsgeldern und Verkauf sowie die gesammelten Spenden zu Gunsten von Vereinsmitglied Jakob Huber gehen.

Huber war 2019 schwer gestürzt und ist seither auf den Rollstuhl angewiesen. Therapien und Umbaumaßnahmen am Haus brachten finanzielle Belastungen mit sich. Mit der Spende möchte der TSV helfen. Zur Freude aller konnte Huber selbst vor Ort sein, besuchte zunächst seine Stockschützen und verfolgte dann noch die erste Halbzeit des Fußballspiels.

Etwa 120 Zuschauer waren zur Partie gegen den Bezirksligisten 1. FC Passau gekommen. Schade aus Wartenberger Sicht war, dass der TSV aufgrund enormer Personalprobleme gerade mal 13 Feldspieler aus beiden Mannschaften auf den Spielbericht bringen konnte. Das Spiel der Zweiten musste daher abgesagt werden. Die Passauer Reservisten, die beim TSV ein Trainingslager absolvierten, nutzten die freie Zeit für einen Abstecher zu den Stockschützen und aufs Beachvolleyballfeld.

In Vollbesetzung hätte der TSV die Dreiflüssestädter bestimmt etwas mehr fordern können. Auch wenn sich die Strogenkicker tapfer wehrten, setzte es am Ende eine 0:7-Niederlage, bei der Keeper Pascal Baumbach mit zahlreichen Paraden und einem gehaltenen Elfmeter herausstach. Einige Konter hätte der TSV zu einem Torerfolg nutzen können, Martin Maier verfehlte jedoch zweimal das Ziel knapp.

Nach dem Spiel verkündete Abteilungsleiter Ernst Halir die Spendensumme. Der TSV hatte schon Vorarbeit geleistet. Auf Initiative von Alexander Huber wurden Jakob Hubers ehemalige Kollegen der Firma Jungheinrich eingeladen, einige waren gekommen und sammelten spontan, andere ließen dem TSV ein Kuvert zukommen. Die Metzgerei Stuhlberger, Thomas Rademacher und Thomas Reischl spendeten das Grillgut samt Semmeln, die Spielerfrauen sorgten für die Salate. Fußballer, Stockschützen, Zuschauer und auch das Schiedsrichtergespann warfen noch reichlich Euros in die Spendenbox. Am Ende rundete die Firma Metallbau Pröbst den Betrag auf die stolze Summe von 2500 Euro auf, die in den kommenden Tagen von Abteilungsleiter Ernst Halir übergeben wird.

Eine nette Geste folgte von den Gästen. Sie überreichten zusätzlich ein Trikot des 1. FC Passau mit den Unterschriften der Spieler, bedruckt mit dem Namen „Huber“. (tra)