Mit 46 Mann im Sporthotel: TSV Wartenberg geht ab ins Trainingslager

Danke für alles: Der scheidende Trainer der Zweiten, Roland Warga (l.), wurde von Abteilungsleiter Ernst Halir verabschiedet. © tr

Einiges vorgenommen haben sich die Wartenberger Fußballer, deren Erste in der Kreisliga und die Zweite in der B-Klasse spielt.

Wartenberg – Anfang der Woche gab es einen leichten Aufgalopp, heute geht es ins Trainingslager nach Miesbach ins Best Western Sporthotel, wo 46 Spieler dabei sind. Ferner stehen zwei Trainingseinheiten in einer Reithalle sowohl eine Aquaspining-Einheit im Ergomar Ergolding an.

„Personell gab es bei der Ersten keine Änderungen“, erzählt TSV-Pressesprecher Thomas Rademacher. „Bei der Zweiten musste Roland Warga sein Traineramt aus beruflichen Gründen niederlegen. Dafür kehrt Andi Bitzer zurück und wird mit Sebastian Sellmaier und Andi Graf versuchen, mit der Zweiten den Aufstieg in die A-Klasse zu realisieren. (tr)

Testspiele

Erste Mannschaft

Sonntag, 20. Februar, 12.30 gegen die DJK Altdorf; Samstag, 26. Februar, 15 Uhr gegen den SC Buch am Erlbach; Dienstag, 1. März, 19.30 Uhr gegen den FC Fraunberg; Sonntag, 6. März, 15 Uhr gegen den SV Neufraunhofen; Sonntag, 13. März, 15 Uhr gegen den TSV Tiefenbach (alle Spiele werden auf dem Kunstrasen in Moosburg ausgetragen)

Zweite Mannschaft

Sonntag, 20. Februar, 13 Uhr bei Vatanspor Freising 2; Sonntag, 27. Februar, 15 Uhr beim SV Pulling; Sonntag, 6. März (Spielort und Uhrzeit noch offen) gegen RW Klettham 2; Sonntag, 13. März, 13 Uhr beim SV Zustorf.