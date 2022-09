5:0-Auswärtssieg! Eiskaltes Eichenried watscht Wartenberg ab

Teilen

Und schon wieder hat es eingeschlagen: Wartenbergs Torwart Pascal Baumbach (r.) und sein Teamkollege Sebastian Rilke (2. v. l.) haben das Nachsehen gegen die Eichenrieder Justin Bauer (l.) und Yakhya Diop (2. v. r.). Foto: Roland albrecht © Roland albrecht

Eine bittere 0:5 (0:2)-Heimniederlage musste der TSV Wartenberg gegen den SV Eichenried einstecken.

Wartenberg – Die Gastgeber ließen in der Anfangsphase klare Torchancen liegen, während die Gäste ihre Gelegenheiten nutzten.

Bereits nach acht Minuten musste TSV-Torwart Pascal Baumbach einen Schuss von Maxi Hofmeister per Fußabwehr klären. Dann kam der TSV immer besser ins Spiel und hatte einige gute Chancen. Tim Schmolmann brachte den Ball zur Mitte, Daniel Werner setzte zum Flugkopfball an, aber ein Eichenrieder war in letzter Sekunde zur Stelle. Einen Steckpass von Maxi Kronseder legte Schmolmann quer, Florian Hornauer traf aus sechs Metern nur den Pfosten. Kurz darauf hatte Schmolmann selbst die Möglichkeit, als er sich im Laufduell gegen Hofmeister durchsetzte, aber Torwart Jakob Krütten nicht überwinden konnte.

Prompt ging der Gast durch Michael Kopp mit einen sehenswerten Linksschuss vom Strafraumeck an die Lattenunterkante, von wo aus der Ball ins Tor prallte, in Führung (35.). Wenig später erhöhte Marius Keller nach einer Ecke auf 2:0. (43.) Maxi Härtl hätte kurz vor der Pause verkürzen können, aber Kütter lenkte seinen Schuss aus 16 Metern über die Latte.

In der 50. Minute eroberte Hofmeister den Ball, narrte drei Wartenberger, passte zu Yakhya Diop, und dessen Hereingabe lenkte Keller mit dem Knie ins Tor. Der TSV setzte alles auf eine Karte, agierte aber oft zu ideenlos und konnte sich nicht entscheidend durchsetzen. Die Gäste waren zweikampfstark, standen gut in der Abwehr und spielten nun auf Konter. Nachdem Bauer nach einer Ecke eine Chance liegen gelassen hatte, waren es Philipp Traa per Kopf nach einer Freistoßflanke (71.) und wiederum Keller nach einem Alleingang (89.), die für den 5:0-Endstand sorgten. (tra)