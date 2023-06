Hausbau statt Trainingsplatz – Wechsel auf der Trainerposition beim TSV Wartenberg

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Der neue Trainer beim TSV Wartenberg, Christian Grüll. © FuPa

Die Fußballer des TSV Wartenberg haben am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Dabei kann der neue Coach Christian Grüll nach dem Abstieg aus der Kreisliga auf den gleichen Kader zurückgreifen.

Wartenberg – Trainer Christian Grüll stehen Kapitän Maxi Kronseder und Daniel Bauer zur Seite. Der scheidende Trainer Jakob Taffertshofer fokussiert sich laut Pressesprecher Thomas Rademacher auf den Hausbau und wird dann in ein paar Monaten nach Murnau ziehen.

Kurios: Grüll war schon mal für den TSV als Coach vorgesehen – bevor Corona die komplette Runde auf Eis legte.

Saisonziel Wiederaufstieg? Rademacher ist vorsichtig: „Wer will nicht oben mitspielen? Aber wir wissen, dass es nicht einfach wird. Es sind reihenweise unangenehme Gegner dabei, dann dürfen wir nicht viele Verletzte haben. Also zunächst mal in der Liga ankommen, erfolgreichen Auftakt haben, dann schauen wir mal weiter.“

Trainerwechsel auch bei zweiter Mannschaft des TSV Wartenberg

Auch bei der zweiten Mannschaft hat es einen Trainerwechsel gegeben. Andi Bitzer verlässt den TSV in Richtung DJK Ast. Für ihn rückt Christoph Lehmann nach und bildet mit Sebastian Sellmaier und Andreas Graf das Trainergespann.

Abgänge gab es keine, lediglich Maxi Scharf wird aus beruflichen Gründen eine Pause einlegen. Die Neuzugänge bilden die A-Jugendlichen Florian Baumbach, Alex Brauner, Luca Neske, Ramon Nachsel und Florian Rott. Patrick Lehnert wird aufgrund eines Studiums vorerst pausieren. Bereits am heutigen Freitag um 19 Uhr empfängt der TSV den Bezirksligisten BC Attaching zum ersten Testspiel. (Dieter Priglmeir)

Weitere Testspiele

7. Juli, 19 Uhr: Benefizspiel TSV - FC Ismaning; 15. Juli, 16 Uhr: TSV - FC Hörgersdorf; 22. Juli, 16 Uhr: TSV - DJK SV Adlkofen; 23. Juli, 17 Uhr: TSV - FC Finsing 29. Juli, 17 Uhr: SC Moosen - TSV