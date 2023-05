Kreisliga kompakt: Wartenberger Befreiungsschlag im Derby – Eittings erster Sieg seit Mitte März

Viel Kampf und wenig Ertrag: Hier hält Georg Humplmair (Nr. 2) seinen Gegenspieler in Schach. Am Ende unterlag die FCM-Reserve dem TSV Wartenberg 1:3. © Günter herkner

Der TSV Wartenberg feiert einen wichtigen Sieg gegen die Reserve des FC Moosinning. Die weiteren Ergebnisse der Kreisliga Donau/Isar 2 im Überblick.

TSV Allershausen – SV Wörth 7:1

Wörth trat mutig und mit vier Angreifern auf, Allershausen zog den Gästen aber rasch den Zahn. Bereits nach vier Minuten wuchtete Spielertrainer Michael Stiller einen Foulelfmeter nach Foul an Marc Gundel in die Maschen (4.). Kurz darauf erhöhte Dominik Kopp per Kopf nach einer Ecke (8.).

Allershausen war insbesondere im ersten Durchgang in Spiellaune. Dario Turkmann ließ nach feinen Kombinationen einen Doppelpack folgen (15./19.). Noch vor dem Pausenpfiff lief Domenik Baller allein auf Keeper Korbinian Becker zu (44.). Winter-Neuzugang Marc Gundel vollstreckte eine weitere feine Kombination zum 6:0 (68.).

Wörth kam immerhin zum Ehrentreffer. Nachdem Allershausen einen Gang heruntergeschaltet hatte, konnte Nessim Mahsas aus kurzer Distanz zum 1:6 abschließen (76.). Den Schlusspunkt unter den höchsten Saisonsieg für den TSV setzte erneut Gundel, der nach einem Foul im Strafraum selbst antrat und den Elfmeter versenkte (86.).

TSV Eching – SC Kirchasch 2:0

Die Kirchascher spielen eine bärenstarke Rückrunde bisher, seit dem Wiederbeginn nach der Winterpause musste der Sportclub in nur zwei von sieben Partien eine Niederlage einstecken. Daher ist das 0:2 beim Tabellenführer zu verschmerzen, auch wenn es ärgerlich war, wie Sprecher Stefan Hackl meint: „Unser Plan ist schließlich lange aufgegangen.“

Zwar hatten die Echinger in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, mehr als ein Lattentreffer von Jan Strehlow war jedoch nicht drin (5.). Kirchasch verteidigte kompromisslos, doch Eching blieb auch nach dem Seitentausch geduldig – und konnte sich so noch belohnen. Die Führung fiel dank einer feinen Einzelleistung von Comebacker Dino Tadic. Der hatte das Leder wunderbar angenommen, sich von seinem Gegenspieler gelöst und aus 14 Metern trocken abgeschlossen (76.).

In der Folge schnupperte Kirchasch zumindest am Ausgleich, Richard Henneberger kam bei einem Kopfball jedoch hauchdünn zu spät. Ebenfalls aus zentraler Position traf Christopher Trautmann zum 2:0-Endstand. Nach einem butterweichen Zuspiel von Matthew Atkinson schloss Trautmann aus zwölf Metern ab (88.).

FC Moosinning II – TSV Wartenberg 1:3

Einen Sieg, der immens wichtig, aber nicht unbedingt zu erwarten war, fuhren die Wartenberger ein. „Was ist am Ende glücklich, was verdient?“, fragt TSV-Sprecher Werner Grandinger. „Was bleibt, ist der wichtige Sieg für uns.“ Denn eine kleine Portion Glück war freilich schon dabei auf Seiten des TSV.

Flo Hornauer hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Nach einer Flanke konnte FC-Keeper Quirin Fendt seinen Schuss noch abwehren, im Nachsetzen drückte Hornauer das Leder über die Linie (16.). Doch Moosinning antwortete bald. Nach einem katastrophalen Wartenberger Abwehrfehler blieb Max Henneberger im Eins-gegen-Eins mit TSV-Keeper Maxi Millisterfer eiskalt (31.).

Nach dem Seitentausch blieb die Partie lange ereignisarm, ehe Wartenberg eine späte Standardsituation nutzte. Christian Angermeier war im Strafraum gehalten worden, den Strafstoß verwandelte Maxi Härtl sicher (81.). Fast mit dem Schlusspfiff machte Hornauer dann mit einem Schlenzer aus 20 Metern den Deckel drauf (89.).

SV Kranzberg – SV Eichenried 2:0

„Die erste Halbzeit war Prädikat ,ungenügend’ im Abstiegskampf“, ärgert sich SVE-Trainer Stefan Huber. Im Ampertal sahen die Zuschauer zunächst ein kampfbetontes und enges Match, vor allem im ersten Durchgang waren die Hausherren jedoch klar besser.

Das reichte Kranzberg, um in Führung zu gehen. Florian Kleidorfer hatte sich über außen durchgesetzt, die Hereingabe verwertete Thomas Kopp (9.). In der Folge verwalteten die Kranzberger die Führung – und hatten nach dem Seitenwechsel Glück. Zum einen traf Eichenrieds Philipp Traa nur die Unterlatte, zudem verstanden es die Gäste nicht, die personelle Überzahl nach der Ampelkarte für Sebastian Schredl (72.) in Zählbares umzumünzen.

Nachdem Eichenried in der eigenen Hälfte einen schnellen Freistoß zu halbherzig ausgeführt hatte, spritzte Daniel Mömkes dazwischen und machte den Heimsieg perfekt (90.+4). „Wegen der ersten Halbzeit haben wir verdient verloren“, gibt Huber zu.

FC Eitting – TSV Hohenwart 3:1

Der erste Eittinger Sieg seit Mitte März stand zunächst auf wackligen Beinen in einem Match, in dem TSV-Kicker Alexander Sengl wegen Nachtretens direkt vor dem Linienrichter früh die Rote Karte sah (6.). Zwar gelang Benedikt Beierl die Eittinger Führung mit einer feinen Einzelaktion (10.).

Doch der TSV wollte nicht klein beigeben und egalisierte nach gut einer halben Stunde durch Leon Sedlmair, der kurz darauf eine weitere Riesen-Chance vergab. Nach dem Seitentausch ging es kurios weiter. Erst handelte sich Eittings Johannes Lenz eine Zeitstrafe ein (59.), ehe Gästespieler Maximilian Mitterhuber die Ampelkarte sah (67.).

In doppelter Überzahl konnten die Eittinger dann denn den Sieg erzwingen. Erst staubte Maxi Gröppmair nach einem Abpraller zur Führung (73.) ab, ehe Bastian Noll mit einem feinen Lupfer am Ergebnis schraubte (75.). „Heute war ein Tag, an dem endlich mal uns alles in die Karten gespielt hat“ – so das Fazit von FCE-Trainer Thomas Zellermayr. „Und es war ein immens wichtiger Sieg.“ (Matthias Spanrad)