TSV Dorfen zu wenig effektiv – Gelb-Rote-Karte für ausgewechselten Spieler

Guter Start in die neue Saison: FC Töging gewann zuhause mit 2:0. © Picasa/FuPa

Der Auftakt in die Bezirksliga-Saison ging für die Dorfener Fußballer in die Hose. Beim FC Töging mussten sie eine 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen, die zwar vermeidbar, aber nicht unverdient war. Den Dorfenern fehlte einfach die nötige Durchschlagskraft, klare Möglichkeiten wurden nicht genutzt.

Töging/Dorfen – Töging legte gleich los. Endurance Ighagbon setzte sich durch, sein Zuspiel erreichte in der Mitte Johannes Größlinger, der aus sieben Metern zum Schuss kam, aber Alex Wolf konnte überragend parieren (9.). Jubril Oseni zielte aus 20 Metern über das Dorfener Gehäuse (14.), doch fünf Minuten später war die Führung fällig: Spielertrainer Marius Duhnke setzte sich gegen zwei Dorfener Abwehrspieler durch, konnte dann zwar von Timo Lorant abgeblockt werden, aber das Leder sprang ihm wieder vor die Füße und er vollstreckte aus zehn Metern ins kurze Eck zum 1:0.

Jetzt ging es hin und her. Alex Linner hatte mit seinem Freistoß Pech, der knapp am Winkel vorbeiging (24.). Auf der Gegenseite landete Duhnkes Zuspiel bei Teodor Popa. Der ging alleine auf Wolf zu, aber der Dorfener Keeper klärte überragend (33.). Kurz darauf zog Manuel Zander ab, traf jedoch aus 15 Metern nur die Latte des FC-Tors (38.).

Nach dem Wiederanpfiff tat sich zunächst nicht viel, bis die Töginger einen Konter eiskalt ausnutzten. Popa ging rechts durch, seine Flanke konnte Wolf noch abwehren, aber dann war Oseni zur Stelle und brauchte aus zehn Metern nur noch einschieben (56.).

Aufregung in der 84. Minute: Pfeife des Schiedsrichters bleibt nach Handspiel stumm

Nach einer Dorfener Ecke konnte FC-Torhüter Lukas Schanzer den Ball nicht festhalten, aber Lorant verfehlte aus fünf Metern das Gehäuse (66.). Aufregung beim TSV dann in der 84. Minute. Eine Flanke in den Töginger Strafraum wehrte ein Abwehrspieler mit der Hand ab, Schiri Max Wagner pfiff jedoch nicht. Daraufhin mokierte sich der ausgewechselte Bastian Rachl von der Bank aus so vehement, dass er die Ampelkarte sah.

Ein Kopfball von Alin Ionas landete noch am Innenpfosten des TSV-Tors (88.), und in der Schlussminute fand Gerhard Thalmaier in FC-Torwart Schanzer seinen Meister (90.). (Hans-Peter Mertins)