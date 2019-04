„Türk Gücü will sich für das 2:7 revanchieren“

Fußball

von Dieter Priglmeir schließen

Der Ostersamstag hat packende Spiele auf dem Programm.

FC Türk Gücü - SC Kirchasch: „Der Kader wird unverändert sein“, kündigt KSC-Trainer Markus Weber an. Sein Combeack feiert Andre Zierer. „Türk Gücü will bestimmt was gutmachen“, erinnert Weber an die Vorrunde. „Wir haben 7:2 gewonnen, obwohl wir 45 Minuten alng einen Mann weniger hatte. Das war dann schon eher eine Vorführung. Aber wir wissen, dieses Spiel wird komplett anders sein. Wir müssen konzentriert und abgeklärt unsere Hausaufgaben machen und den nächsten Dreier einfahren und somit den Druck auf Buch und Wartenberg hochhalten.“

TuS Oberding - SV Eichenried: Andi Ostermair muss weiter auf seine Langzeitverletzten (Krause , Wißing, Böhm) verzichten. Dafür feiert Andreas Fischer nach seiner Verletzung sein Comeback. Um ein paar angeschlagene Spieler bangt der Eichenrieder Spielertrainer noch (Wolfgang Föhringer und Alex Hofmeister). Ganz bitter: Sebastian Hinz fällt die nächsten Wochen einem mit Muskelfaserriss aus.

SV Walpertskirchen - FC Moosinning II: „Nach dem doch recht unglücklichen 2:2 vergangene Woche gegen den TSV Wartenberg wollen wir in Walpertskirchen die liegen gelassenen Punkte holen“, sagt FCM-Coach Hans-Peter Walter, der aber nicht gerade aus dem Vollen schöpfen kann. „Dadurch dass Dritte und Erste zeitgleich spielen, ist hier wahrscheinlich mit keiner Unterstützung zu rechnen.“ Ausfallen werden zudem Gregor Bauer und Torwart Tobi Pfanzelt, der sich im Training am Finger verletzt hat. Der Coach: „Wir hoffen auf die Rückkehr von Spielführer Sebi Schmid nach seiner Muskelverletzung. Wir freuen uns aufs Spiel, weil in Walpertskirchen auch immer eine super Stimmung ist und wir den 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen wollen. die Einstellung muss halt passen.“

SC Moosen - DJK Ottenhofen: „Wie haben die spielfreie Woche genutzt, um uns intensiv auf den Gegner vorzubereiten“, sagt Moosens Interimstrainer Stefan Heilmaier. Er warnt: „Ottenhofen ist aufgrund der Tabellensituation nicht zu unterschätzen, da sie meines Erachtens nicht mehr viel zu verlieren haben.“ Der SC hat laut Heilmaier „ein paar angeschlagene Spieler, die bis Samstag wieder einsatzbereit sein sollten“.

FC Forstern - SV Buch: Dem FC steht das Wasser bis zum Hals. Die Gäste dürfen sich keines Ausrutscher erlauben. Riecht nach einem superspannenden Spiel.