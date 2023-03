„Mit der Leistung war ich sehr zufrieden“ – Türkgücü Erding gewinnt gegen Hohenpolding

Von: Dieter Priglmeir

Bujar Dobra erzielte den Siegtreffer für Türkgücü Erding. © Emre Kavalci/FuPa

2:1 gewann der FC Türkgücü Erding das Nachholspiel gegen den FC Hohenpolding am Sonntagabend und steht weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Erding – „Vier Wochen Kunstrasen und dann so ein Platz“ – Trainer Benji Tas schlug mehrmals die Hände über dem Kopf zusammen. Am Ende durfte er sie aber doch in die Höhe recken.

„Mit der Leistung war ich sehr zufrieden“, sagte der Trainer, „nicht aber mit der Chancenverwertung“. Neuzugang Ömer Altinisik und Spielmacher Yasin Sahin hatten beste Möglichkeiten vergeben. Dann schnappte sich Kaan Cay den Ball, spielte drei Hohenpoldinger aus und setzte die Kugel zum 1:0 in die Maschen (26.). Sein Bruder Mehmet Cay setzte kurz darauf einen Elfmeter an den Pfosten. Und dann stand’s plötzlich 1:1 – „mit dem ersten Hohenpoldinger Torschuss“, wie Tas berichtet. Seine beiden Innenverteidiger seien bei einem weiten Ball nicht entschlossen genug gewesen. So etwas bestraft Martin Neudecker üblicherweise sofort. Der Routinier ließ TG-Keeper Matteo Brdar keine Chance (41.)

Auch im zweiten Durchgang sei ausschließlich der Gastgeber am Drücker gewesen, sagt der Trainer. „Acht Hundertprozentige“ habe er gezählt. Keinen davon verwerteten seine Stürmer. Also musste Bruder Zufall helfen. Deniz Sari schlug einen Freistoß aus 30 Metern in den Strafraum. Im wilden Durcheinander behielt Bujar Dobra die Übersicht und traf zum 2:1 (65.). (Dieter Priglmeir)