Türkgücü Erding hat die besten Hallenkicker: „Jungs sind einfach heiß drauf, dort zu spielen“

Von: Dieter Priglmeir

Nullnummer: Im Spiel zwischen Gastgeber Schwaig und Moosinning wollte der Ball nicht ins Tor. © Günter herkner

Ein letztes großes Hallen-Highlight, bevor es wieder raus ins Freie geht: Der FC Schwaig bat zum Budenzauber.

Schwaig – Nach den Frauen- und Jugendteams beendeten nun die Herren die Hallensaison mit einem Turnier, das mit einer Überraschung endete: Kreisklassist FC Türkgücü Erding gewann das Turnier und sicherte sich die Siegprämie von 200 Euro durch einen 2:0-Erfolg im Finale gegen den TSV Allershausen. Der Kreisligist durfte sich mit 100 Euro für die Mannschaftskasse trösten. Einen Spielball gab es für den Gewinner des Kleinen Finales, den FC Moosinning 2.

Türkgücüs Trainer äußert sich eher uninteressiert gegenüber Hallenturnieren

Türkgücü gewann übrigens in Abwesenheit von Trainer Benji Tas, der noch im Urlaub weilte und von dort seine Glückwünsche sendete. „Das freut mich natürlich sehr. Wir wollten noch Gas geben und sind da mit voller Kapelle hingefahren. Wichtig war, dass alle Spaß hatten.“ Tas betonte aber auch: „Und dass sich niemand verletzt hat.“ Schließlich beginne jetzt die Vorbereitung auf die Punktrunde in der Kreisklasse. Hallenturniere spielten in seiner Wahrnehmung keine große Rolle, so Tas, „aber die Jungs sind einfach heiß drauf, dort zu spielen“.

Und dieser Spirit war auch bei den anderen Teams in der Schwaiger Halle zu spüren. „Unser Turnier war wieder eine tolle Veranstaltung. Wir sind rundherum zufrieden, wie alles gelaufen ist. Es gab keine Verletzten, und alle Partien liefen fair ab“, zeigte sich Schwaigs Fußballchef Wolfgang Lang zufrieden. Er lobte die Schiedsrichter Knut Friedrich, Thomas Sievers und Markus Raßhofer, die mühelos die Spiele souverän geleitet hätten.

Dass mit rund 150 Zuschauern die Halle nicht ganz so gefüllt war wie in früheren Jahren, „war wahrscheinlich dem späteren Termin geschuldet, denn normalerweise sind wir immer im Januar gleich im Anschluss an die Jugendturniere dran“, erklärte Lang. Diesmal habe man aber den Baseballern den Vortritt gelassen, die die Jugendhallenmeisterschaften auszurichten hatten.

Der Stammkader des FC Schwaig steckt in der Vorbereitung und wird durch die zweite Mannschaft vertreten

Sportlich war der FC Sportfreunde Schwaig nicht als Favorit ins Turnier gegangen. Wie berichtet, befindet sich das Landesligateam bereits in der Saison-Vorbereitung, sodass die Zweite ran musste. Nach einem überraschenden 0:0 gegen den Kreisligisten FC Moosinning 2 folgten zwei knappe Niederlagen gegen den späteren Sieger Türkgücü und den Lokalrivalen aus Oberding. Spannend verlief auch das Stadtderby zwischen der SpVgg Altenerding und Klettham, das die Rot-Weißen 2:1 gewannen. Beide Erdinger Teams schieden dennoch in der Vorrunde aus.

Richtig zu Ende war das Turnier aber erst weit nach dem letzten Abpfiff, denn nach der Siegerehrung „wurde noch bis 24 Uhr gefeiert“, wie Lang erzählte.

Die Ergebnisse

Herren

SpVgg Altenerding - Rapid Vilsheim 2:4

FC Moosinning - Sportfreunde Schwaig 0:0

TSV Allershausen - RW Klettham-Erding 2:0

TuS Oberding - FC Türk Gücü Erding 0:2

SpVgg Altenerding - TSV Allershausen 0:3

FC Moosinning - TuS Oberding 1:0

RW Klettham-Erding - Rapid Vilsheim 2:3

FC Türk Gücü Erding - FC Schwaig 2:1

Rapid Vilsheim - TSV Allershausen 2:3

FC Sportfreunde Schwaig - TuS Oberding 2:3

RW Klettham-Erding - SpVgg Altenerding 1:1

FC Türk Gücü Erding - FC Moosinning 4:1

Gruppe A

1. TSV Allershausen 8: 2 9

2. Rapid Vilsheim 9: 7 6

3. RW Klettham-Erding 3: 6 1

4. SpVgg Altenerding 3: 8 1

Gruppe B

1. FC Türk Gücü Erding 8: 2 9

2. FC Moosinning 2: 4 4

3. TuS Oberding 3: 5 3

4. FC Sportfreunde Schwaig 3: 5 1

Halbfinale

TSV Allershausen - FC Moosinning 3:1

Rapid Vilsheim - Türk Gücü Erding 1:4

Spiel um 3. Platz

FC Moosinning - Rapid Vilsheim 4:2

Finale

TSV Allershausen - FC Türk Gücü Erding 2:3

