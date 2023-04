Torlawinen in Erding und Isen: Türkgücü schlägt Forstern – Moosen mit Kantersieg beim Schlusslicht

90 Minuten Kampf: Oberding (schwarze Trikots) und Hohenpolding schenkten sich 90 Minuten lang nichts. Hier streiten (v.l.) Markus Weber, Manuel Obermaier, Bernd Lehmer und Vitus Hörl um den Ball. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Viele Treffer fielen in der Kreisklasse Donau/Isar 4 am vergangenen Wochenende. Türkgücü Erding gewinnt 8:0 gegen Forstern, Moosen sogar 9:0 gegen Schlusslicht Isen.

TSV Aspis Taufkirchen – FC Finsing 2 0:1

Ein ernüchterndes Fazit zog TSV-Spielertrainer Leonidas Balderanos. „Wir haben glasklare Chancen liegen gelassen. Damit bestrafen wir uns jede Woche selbst. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, aber leider Gottes ist es so“, so Balderanos. Julian Schaumaier und Maximilian Bachmaier vergaben je dreimal freistehend. „Die müssen bei ihrer Qualität die Buden machen, dafür sind sie Stürmer“, redete Balderanos Klartext. Das Goldene Tor fiel schon in der siebten Minute. Nachdem der TSV eine Situation unnötig zur Ecke geklärt hatte, köpfte diese Stefan Jell ein.

SpVgg Altenerding – DJK Ottenhofen 3:0

Beinahe hätte es für die DJK einen Auftakt nach Maß gegeben. Nach einem SpVgg-Fehlpass setzten die Gäste einen schnellen Konter und bedienten Nico Beikirch-Wehking. Sein Schuss wurde von Altenerdings Schlussmann Lukas Loher noch per Fußabwehr geklärt (3.). Nach neun Minuten durften dann die Hausherren jubeln. Ein langer Ball von Tobias Neuner kam zu Leart Bilalli, der Matthias Loher bediente. Dieser umspielte DJK-Keeper Andreas Stürzer und schob zum 1:0 ein. In dem kampfbetonten Spiel hatten dann beide Teams gute Möglichkeiten. Es dauerte aber bis zur 65. Minute, ehe die SpVgg-Anhänger erneut jubeln durften. Als Julius Krop eine Ecke von der linken Seite nach innen zog, kam Torhüter Florian Perzl, der zur Pause für Stürzer ins Spiel gekommen war, nicht mehr an den Ball. Das Leder landete zunächst am hinteren Innenpfosten, den Abpraller verwandelte dann Tobias Neuner zum 2:0 (65.). Zehn Minuten später machten die Platzherren den Sack zu. Diesmal erhielt Alexander Weiher auf der rechten Seite das Leder und zog eine mustergültige Flanke nach innen auf den freistehenden Tarik Mahjoub, der zum 3:0-Endstand einköpfte.

TuS Oberding – FC Hohenpolding 2:3

Beide Teams schenkten sich in einer kampfbetonten Partie nichts. Jubeln durfte zuerst der TuS. Nach einem Pass von Tobias Götze netzte Julian Renz halbhoch ins kurze Eck ein (4.). Einen Querpass nagelte Manuel Obermaier zum Ausgleich unter die Latte (17.).

Dann ging es lange hin und her. Maximilian Nitzl traf schließlich zur Hohenpoldinger Führung (75.), die Markus Weber aber wieder egalisierte. Sein strammer Schuss aus 20 Metern ging zuerst an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor (83.). Doch kurz vor Schluss kam Martin Neudecker an den Ball und netzte zum Hohenpoldinger Siegtreffer ein (89.). Zuvor hatte der TuS noch einige Möglichkeiten vergeben. Nitzl hatte in der Nachspielzeit nach hartem Einsteigen die Rote Karte gesehen.

TSV St. Wolfgang – SV Eintracht Berglern 2:1

„Wir hatten das Glück des Tüchtigen und haben über 90 Minuten alles gegeben“, freute sich TSV-Trainer Stephan Rottenwaller. Manuel Grundner schob den Ball zur TSV-Führung ein (37.). Aus dem Gewühl drückte Felix Müller die Kugel zum beruhigenden 2.0 über die Linie (50.), aber Berglern kam eine Viertelstunde vor Schluss durch ein Eigentor wieder heran.

Beim 2:2 entschied der Unparteiische auf Abseits, sodass der Treffer nicht anerkannt wurde, St. Wolfgang den wichtigen Sieg feiern konnte und sich auf Relegationsplatz zwölf verbesserte.

FC Türkgücü Erding – FC Forstern 8:0

„Wir haben über 90 Minuten keinen einzigen Torschuss vom Gegner zugelassen. Wir waren zweikampfstark, spritziger und williger. Es ist einfach alles nach Plan gelaufen“, freute sich FCT-Spielertrainer Benji Tas, der selbst mit einem Schuss aus 20 Metern in den Winkel das 1:0 erzielte (20.).

Kaan Cay erhöhte nach einem schönen Spielzug über rechts aus fünf Metern zum 2:0 (26.). Mit einem 20-Meter-Schuss stellte Cay dann die 3:0-Pausenführung her (37.). Sehenswert war auch das 4:0. Dzanin Dizdarevic hatte sich über links durchgesetzt, war alleine aufs Tor zugegangen und netzte ein (65.). Den 8:0-Kantersieg machten Cay (73.), Tas (77.),

Alim Calis (84.) und Dizdarevic (88.) perfekt. „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Aber bei einem 8:0 will ich nicht meckern“, sagte Tas schmunzelnd. Bei den Gästen sah Mikail Can die Ampelkarte (67.).

TSV Isen – SC Moosen 0:9

„Isen hat die ersten 20 Minuten gut mitgespielt und gut verteidigt“, lobte SCM-Spielertrainer Maxi Bauer das Schlusslicht. Doch dann setzte es für die Hausherren eine 0:9-Klatsche. Die ersten drei Tore fielen innerhalb von vier Minuten. Einen Freistoß von Andreas Forsthuber köpfte Tobias Graf zur Führung ein (21.), die Bauer selbst mit dem nächsten Spielzug aufstockte (22.). Beim 3:0 steckte Bauer auf Johannes Körbl durch, der ins lange Eck traf (25.).

Bei einer überragenden Einzelaktion spielte Körbl die TSV-Abwehr schwindlig und konnte nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Bauer zum 4:0 (31.). Nach schönem Kombinationsspiel steckte diesmal Körbl auf Bauer durch, der zum 5:0-Pausenstand ins lange Eck verwandelte (41.).

Isen hatte in der zweiten Hälfte nichts mehr entgegen zu setzen. Es trafen noch Felix Daumoser (61.), Tobias Huber (66.), Bauer per Seitfallzieher (80.) und Huber (87.). (Daniela Oldach)

Abgesagt wurde die Partie Rot-Weiß Klettham – VfB Hallbergmoos-Goldach 2.