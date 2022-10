Türkgücü München gegen TSV Buchbach LIVE: Gelingt dem Kultklub die Wende?

Von: Thomas Jank

Teilen

Im Zweikampf um den Ball: Das Duell zwischen Marco Holz (l.) und Benedikt Orth (r.) könnte es auch dieses Jahr wieder geben © Markus Fischer via www.imago-images.de

Am Samstag ist der TSV Buchbach bei Türkgücü München in der Regionalliga Bayern zu Gast. Wir berichten ab 14.00 Uhr im Live-Ticker.

Der TSV Buchbach ist nur einen Punkt von den Relegationsplätzen entfernt. Heute geht es gegen den Tabellenfünften Türkgücü München.

ist nur einen Punkt von den Relegationsplätzen entfernt. Heute geht es gegen den Tabellenfünften Torjäger Yannick Woudstra hat die meisten Tore für Türkgücü in dieser Saison erzielt. Der 20-Jährige ist in bestechender Form.

hat die meisten Tore für Türkgücü in dieser Saison erzielt. Der 20-Jährige ist in bestechender Form. Anpfiff ist um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker

München - Der TSV Buchbach konnte im letzten Spiel gegen den VfB Eichstätt nichts ausrichten. Das Spiel endete mit 0:3 und Buchbach rutscht immer mehr in die gefährliche Zone der Tabelle hinein. Anton Bobenstetter, der sportliche Leiter, sah einen rabenschwarzen Tag seiner Mannshaft: „Wir haben keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben und haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Das ging alles in eine Richtung. Wir haben in Eichstätt schon oft unglücklich verloren, aber heute sind wir mit dem Ergebnis noch super bedient.“

Der Langzeit-Regionallist holte in den vergangenen sechs Spielen nur vier Punkte - und die Aufgaben werden nicht leichter. Drittligaabsteiger und Tabellenfünfter Türkgücü München ist nämlich in bestechender Form: Von den letzten sieben Spielen konnte die Elf von Alper Kayabunar sechs für sich entscheiden.

Türkgücü München: Woudstra in Topform

Ein Grund für die gutn Form von Türkgücü ist mit Sicherheit der Top-Torjäger der Münchener. Mit fünf Toren hat Yannick Woudstra am häufigsten für Türkgücü getroffen - und das, obwohl er in dieser Saison erst siebenmal in der Startelf stand. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (zweimal war er nicht im Kader) ist Woudstra richtig angekommen und erzielte in den letzten vier Spielen drei Tore. Vergangenes Wochenende markierte er den einzigen Treffer des Spiels beim 1:0-Sieg über Schweinfurt.

Trotzdem ist für den TSV Buchbach etwas zu holen: Mit Joe Wiselsberger und Benedikt Orth - der letztes Spiel schon eingewechselt wurde - kommen zwei Leistungsträger nach Verletzung zurück. Ob es bei beiden für die Startelf reicht, ist ungewiss - einen Einfluss auf das Spiel werden sie aber sicher haben.