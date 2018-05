Turbulentes Spitzenspiel: Schwaig ärgert den Tabellenführer

Schwaig zeigt absoluten Willen

von Rainer Hellinger

Zwei Verletzungen, eine umstrittene Schiri-Entscheidung: All das konnte den FC Schwaig im Topspiel der Kreisliga nicht aufhalten. Das Team setzte sich bei Tabellenführer Pfaffenhofen eindrucksvoll mit 3:1 Toren durch.

Schwaig – Der souveräne Tabellenführer Pfaffenhofen gegen die beste Rückrundenmannschaft FC Schwaig: Das versprach ein Spitzenspiel, und so kam es dann auch. Am Ende setzte sich der FCS mit 3:1 Toren durch.

Die Knezevic-Elf erwischte den besseren Start. Von Beginn an übernahm sie das Kommando, schnürte den Tabellenführer in seiner Hälfte ein und kam zu Torchancen. In der 5. Minute wehrte Torwart Matthias Zörntlein einen guten Schuss von Raffi Ascher ab, und nur vier Minuten später reagierte er glänzend bei einem Flachschuss von Maxi Leimeister. Doch in der 20. Minute war es soweit: Leimeister spielte einen wunderschönen Pass auf den rechten Flügel zu Maxi Hellinger, der gedankenschnell nach innen passte, wo Ascher keine Mühe hatte, aus sechs Metern zum 1:0 einzuschieben.

Nur wenige Minuten später fiel bereits das 2:0: Hellinger schlug einen Freistoß von der rechten Seite an den Fünfmeterraum, wo Nils Wölken per Kopf souverän vollstreckte. Kurz darauf fast eine Kopie dieses Treffers. Wieder kam Wölken per Kopf zum Zug, doch dieses Mal parierte Torwart Zörntlein gerade noch mit der Fußspitze. Große Torchancen für der Gastgeber waren in der ersten Hälfte Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel mussten die Gäste zunächst mehrere Nackenschläge hinnehmen. Zuerst verletzte sich Sebastian Hammler und musste ausgewechselt werden. Nur wenige Minuten später wurde Hellinger hart attackiert und musste verletzt mit der Trage vom Platz gebracht werden. Last but not least leistete sich der ansonsten gut leitende Referee Wolfgang Karl eine aus Schwaiger Sicht krasse Fehlentscheidung: Nach einem von Jannis Sternberg abgeblockten Schuss entschied er nach einiger Bedenkzeit zum Erstaunen der Zuschauer auf Strafstoß für Pfaffenhofen. Diese Chance ließ sich Kapitän Fabian Wagner nicht nehmen und verkürzte auf 1:2. Nur zwei Minuten später verwies er Wölken mit der Gelb-Roten Karte des Feldes.

Das brachte den Tabellenführer wieder ins Spiel, doch die Gäste hauten alles raus, was sie hatten. Jeder kämpfte für jeden, und nicht nur das: Es wurde weiter offensiv gespielt. Daniel Fichtlscherer schlug einen Freistoß auf Mikey Strasser, der die Kugel per Kopf verlängerte, und Kevin Holzner drosch sie mit voller Wucht zum 3:1 in die Maschen. Nur drei Minuten später war es wiederum Holzner, der aber allein vor Zörntlein die Entscheidung verpasste. Da aber auch sein Gegenüber Ben Ostermair einen super Tag erwischt hatte und einen tollen Flachschuss von Ruben Popa um den Pfosten drehte, blieb es beim hoch verdienten Auswärtssieg.

Stimmen zum Spiel:

Pero Knezevic (Trainer Schwaig): „Ich bin sehr sehr stolz auf mein Team, weil es perfekt den besprochenen Matchplan umgesetzt hat. Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Jeder war für den anderen da, und auch in Unterzahl behielt die Mannschaft die Nerven.“

Stefan Wagner (Trainer Pfaffenhofen): „Der Sieg für den FC Schwaig geht absolut in Ordnung. Uns ist es gegen einen sehr starken Gegner nicht gelungen, unseren Plan umzusetzen. Wir haben die nötige Aggressivität vermissen lassen, die wir zum Beispiel im Spiel gegen Taufkirchen hatten.“