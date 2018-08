TuS Oberding entscheidet hart umkämpftes Spiel für sich

Am Ende reicht es für TuS Oberding

Walpertskirchen nutzt Überzahl nicht aus

von Daniela Oldach schließen

In einem hart umkämpften Spiel kann der TuS Oberding am Ende die Partie gegen den SV Walpertskirchen für sich entscheiden.

TuS Oberding - SV Walpertskirchen (2:1)

„Es war ein hart erkämpfter Sieg gegen eine kämpferisch sehr starke Mannschaft“, sagte TuS-Trainer Hans Bruckmeier. Die letzten 20 Minuten waren die Platzherren in Unterzahl – Nihad Mujkic hatte Gelb-Rot gesehen – „und Walpertskirchen drängte bis zum Geht-nicht-mehr“, so Bruckmeier, dessen Elf bis dahin 2:0 in Führung gelegen hatte. Markus Holzmann traf mit einem abgefälschten Distanzschuss aus rund 20 Metern (29.). Marke Traumtor war das 2:0: Sebastian Stemmer startete einen Sololauf, ließ zwei Gegenspieler aussteigen und netzte ein (52.). Die TuS-Unterzahl nutze Michael Königsmark dann mit dem 1:2 aus (76.). Der WSV-Goalgetter war bei Standards immer gefährlich, doch TuS-Keeper Andi Stürzer war mehrmals auf der Hut. Mehr war für den WSV allerdings nicht mehr drin. Stemmer hätte bei einem Konter noch das 3:1 nachlegen können, der Schiedsrichter hatte aber ein Handspiel gesehen.