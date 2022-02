TuS Oberding: 2026 soll das neue Sportzentrum stehen - Hubert „General“ Merklein im Interview

Von: Olaf Heid

Der Wegweiser für „Das Clubhaus“ steht noch an der Einfahrt zur Oberdinger Sportanlage, die ihr Gesicht in den nächsten Jahren verändern wird. © Olaf Heid

Beim TuS Oberding rührt sich was – und damit sind nicht nur die Vorbereitungen in die Fußballpunktrunde gemeint.

Oberding – Der Verein wünscht sich ein neues Sportzentrum, im Hintergrund sind die Vorbereitungen dafür schon länger angelaufen. Doch für die Zukunftspläne des TuS war die Corona-Pandemie ein enormer Verzögerungsfaktor, der den Umbau der bestehenden Anlage sowie den Neubau des Vereinsheims am westlichen Ortsrand ausbremste.

Wir haben beim TuS-Vorsitzenden Hubert Merklein, der bei den Fußballern den Spitznamen „General“ hat, nachgehakt.

Will bei der Modernisierung nicht stolpern: Hubert Merklein. © fkn

Herr Merklein, wann kommt das neue Sportzentrum? Liegen Schaufel und Spaten schon bereit?

Hubert Merklein: Das wäre schön (lacht). Nein, im Ernst: Wir sind mitten in der Planungsphase des Projekts.

Wann soll es losgehen?

Das kann ich gar nicht genau sagen, dafür gibt es viel zu viele Faktoren, die dies beeinflussen. Unsere Gemeinde hat dafür den Taktstab in der Hand. Corona hat es nun mal in den vergangenen beiden Jahren nicht gerade einfacher gemacht, was Finanzierung und Anträge angeht.

Können Sie das als „General“, als einer, der alles für die Fußballer tut, den Baubeginn nicht beschleunigen?

Leider nein (lacht). Wir müssen uns strikt an die Abläufe halten. Ohne die Unterstützung der Gemeinde mit Bürgermeister Bernhard Mücke, für die wir sehr dankbar sind, geht da gar nichts. Wir wollen das Ganze aber auch vernünftig planen, um nicht während der Bautätigkeiten oder hinterher über Fallstricke zu stolpern.

Also ein Eigentor zu schießen?

Ja, das kann man so sagen. Es gilt, viele Einflüsse und Meinungen zu berücksichtigen. Darum haben wir ja auch seit vergangenem Jahr die Arbeitsgruppen innerhalb des TuS gebildet.

Diese befassen sich mit . . .

. . . der Sanierung der Plätze, also mit der Lage, Größe und dem Drumherum. Dafür haben wir einen Landschaftsarchitekten ins Boot geholt. Und es gibt zusätzlich noch eine AG, die sich des Neubaus des TuS-Vereinsheims annimmt.

Was genau wollen Sie auf der Anlage verändern?

Wir werden die Anlage komplett verändern. Das betrifft auch die Felder fürs Beachvolleyball und unser Vereinsheim. Nur die Halle der Stockschützen bleibt so stehen, wie sie ist. Alles andere wird neu geplant.

Von welchem finanziellen Volumen sprechen wir?

Das kann ich noch nicht sagen. Dafür sind wir wirklich noch zu früh in den Planungen. Ich kenne noch keine konkreten Zahlen der Architekten fürs Areal und das Sportheim. Nachdem aber im vergangenen Jahr die Baukosten so angezogen haben, werden die Kosten auch weiter steigen. Eigentlich müsste man so früh wie möglich mit dem Umbau anfangen.

Was wäre denn Ihr persönlicher Wunschtermin für Baubeginn und Fertigstellung?

Wir werden das Sportzentrum vermutlich in drei Bauabschnitten gestalten. Derzeit gehen wir in etwa von vier Jahren aus. Da wäre mein Wunsch, dass wir heuer noch anfangen und 2026 fertig sind. Das wäre optimal.

Ist ein Kunstrasenplatz kein Thema?

Ja, das ist bei uns schon ein Thema, und für uns auch erforderlich, wenn ich an die derzeitige Witterung und die beeinflusste Vorbereitung der Herrenmannschaften und B-Junioren denke. Da müssen die Trainer ständig improvisieren und absagen. Derzeit sind wir am Planen und in intensiven Gesprächen, was möglich ist und was nicht. Es ist generell aber eine Kostenfrage. Aber da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, bevor es spruchreif ist.

Aber es gibt ein neues Vereinsheim?

Ja, das ist sicher. Das alte hat seine Dienste erfüllt, ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Da muss für alle Sportarten, also auch die Volleyballer und Stockschützen, ein neues, moderneres her.

Inklusive Gaststätte?

Ja, so ist der Plan. Allerdings wohl auch mit einem neuen Wirt.

Erklären Sie, bitte.

Corona hat uns da ebenfalls erwischt. Die bisherigen Wirtsleute haben vor Weihnachten dicht gemacht und kommen leider nicht mehr.

Das heißt, „Das Clubhaus“ ist zu? Woran lag das?

Ja, die beiden Wirtsleute (Anm. d. Red.: Rodolfo „Rudi“ López und David Grasse) haben gekündigt. Die Pandemie und die Regularien haben dafür gesorgt, dass die Reservierungen zurückgingen und beispielsweise Weihnachtsfeiern von Firmen abgesagt wurden. Die Wirte sagen, ihnen ist eine Wiedereröffnung zu gefährlich. Es weiß keiner, wie sich die Corona-Lage ab März mit der Rückkehr des Spielbetriebs verändert.

Ein herber Rückschlag für den TuS.

Ja, natürlich. Es ist schade. Das Konzept mit bayerischer und internationaler Küche, egal ob Schnitzel oder Burger, ist aus meiner Sicht gelungen gewesen. Aber von wirtschaftlicher Seite aus betrachtet, ist es durchaus nachvollziehbar. Das müssen wir akzeptieren. Die Wirtsleute haben Dezember 2020 aufgemacht, das war damals schon mutig, und haben 2021 eigentlich nur Juni bis August als gute Monate gehabt. Dann kam der nächste große Einbruch dank Corona. Und nun haben sie keine Einnahmen und nur noch Kosten. Das ist nicht stemmbar.

Das heißt, das Vereinsheim steht also leer.

Ja, leider. Aber das Gute ist, der TuS bleibt auf keinen Kosten hängen. Nun suchen wir für die Gaststätte einen Nachfolger.

Der auch in den Neubau, wenn er denn kommt, mitgehen soll?

Ja, das wäre ideal. Und der Bau kommt. Nur wann genau, ist noch offen. Aber wir sind dran.