„Unsportliche Moosinninger“: Raubling ist sauer, FCM-Coach wehrt sich

Von: Helmut Findelsberger

Moosinnings Trainer glaubt nicht, das Raubling keine Mannschaft zusammenbekommt: Christoph Ball und sein Team fahren zum Auswärtsspiel. © Dominik Findelsberger

Für den FC Moosinning geht es am Freitagabend wieder Richtung Berge. Der TuS Raubling ist in seinem Inntalstadion um 19.30 Uhr der Gastgeber. Und eine Friedenspfeife wird da nicht geraucht werden.

Moosinning – Raubling wollte die Partie wegen sehr vieler Ausfälle verlegen. Trainer Christoph Ewertz „findet es unsportlich“, dass sein Moosinninger Kollege darauf nicht eingegangen ist. Der angesprochene Christoph Ball erklärte dazu, „dass er dies nicht alleine entscheiden wollte und die Mannschaft unbedingt spielen wollte“. Ball weiter: „Bei der ersten Anfrage waren es drei Langzeitverletzte und drei aktuell Verletzte, später drei Urlauber, und da hatte ich schon den Eindruck, dass Raubling noch über genügend Spieler verfügt.“

Ball verweist auch auf zahlreiche Ausfälle. „Im Abschlusstraining waren es auch nur zwölf Mann“, und die Ausfälle wollte er namentlich gar nicht mehr aufzählen.

Bereits gegen Töging derart dezimiert, gelang gegen den Landesligabasteigern aber ein überzeugender Auftritt und der zweite Sieg am Stück. Stefan Erl wird wieder zur Zweiten zurückkehren, und hinter Maximilian Schmid, Stammspieler im Kreisligateam, steht noch ein Fragezeichen. Dies gilt auch für die gegen Töging fehlenden Luis Haumann und Mathias Eschbaumer.

„Meine restliche Truppe wird entsprechend motiviert sein und sich zerreißen“, ist Raublings Trainer überzeugt. Langzeitverletzte, drei Verletzte aus dem letzten Spiel, Urlauber sowie Schichtdienstler bei der Polizei führte der TuS-Trainer auf. „Elf Mann habe ich noch, der Rest für die Bank kommt aus der AH, aber gut, dass wir zuletzt gegen voraussichtliche Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt so stark gepunktet haben“, sagt Ewertz. „Aus der Zweiten, einer Spielgemeinschaft, kommt nicht viel“, nannte er ein weiteres Problem.

Der Aufsteiger hat zuletzt in Waldperlach, gegen Saaldorf und beim Landesligaabsteiger SB Rosenheim in Serie gewonnen. Da ist die 1:7-Packung vom ersten Spiel in neuer Umgebung beim TSV Dorfen längst vergessen. (fi)

Tipp: 2:0 für Moosinning

Der FCM-Kader:

Siegl, D. Auerweck, Volkmar, G. Ball, Ulitzka, Haas, A. Auerweck, Stauf, Kollmannsberger, Reiser, Th. Auerweck, Saßmann, Calis, Treffler, Schmid, Eschbaumer, Haumann.