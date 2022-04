FC Schwaig: Überflieger und Flutlicht-Experten

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

Als Dritter gegen den Ersten – da kann man sich schon freuen. FCS-Spielertrainer Ben Held Ein gewohntes Bild: Raffi Ascher (oben) und Markus Straßer bejubeln eins der 64 Tore. Gegner Erlbach hat fünfmal öfter getroffen und zehn Punkte mehr. Archi © Christian Riedel

Der FC Schwaig freut sich auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer.

Schwaig – Die Sportfreunde des FC Schwaig erwarten als Tabellendritter den souveränen Spitzenreiter SV Erlbach. Diese Partie am Gründonnertagabend um 19.30 Uhr im Sportpark ist das Topspiel des 29. Spieltags in der Landesliga Südost.

Es ist auch ein Treffen zweier Dorfclubs. Der SV Erlbach, die Gemeinde zählt 1200 Einwohner, steht sogar vor dem Sprung in die Bayernliga. Der gehörte der Club aus dem Landkreis Altötting bereits 2015/16 an. Von der Aufstiegstruppe sind noch einige wie Torhüter Klaus Malec oder Toptorjäger Johann Maier, mit 20 Treffern Liga-Zweiter, im Kader.

Vor dem Hinspiel bekannte Teammanager Ralf Peiß, dass er auf Anhieb nicht sagen könne, wie viele Spieler aus dem Burghauser Nachwuchsleistungszentrum stammen, „aber so um die 15 sollten es schon sein“. In der Winterpause ist mit Verteidiger Hannes Sommer ein weiterer dazugekommen. Man plant schon ein wenig für die kommende Saison, „auch wenn man noch nicht durch ist“, wie Peiß einschränkt. In Schwaig erwartet er ein tolles Spiel, „die Tagesform wird den Ausschlag geben. Manchmal muss man auch mit einem Unentschieden zufrieden sein“, stapelt Peiß tief.

Beide Teams können beeindruckende Erfolgsserien unter Flutlicht aufweisen. Das Hinspiel gewann Erlbach 2:0. Schwaigs Spielertrainer Ben Held sah „eine sehr starke erste halbe Stunde meines Teams, und dann hat Erlbach seine Qualität ausgespielt“. „Was die letzten Spiele betrifft, haben wir noch Luft nach oben“, mahnt Held. Er musste aber auch zugeben, dass dies „Jammern auf hohem Niveau ist“. Es fehlten ihm zuletzt aus verschiedensten Gründen immer wieder viele Leute im Training, aber „Montag, Dienstag wurde trainiert, Mittwoch ist frei, und dann sind wir bereit für Erlbach“. Er bekannte aber auch: „Als Dritter gegen den Ersten – da kann man sich schon freuen.“ Dennoch bleibt er dabei: „Wenn wir hinten unsere Fehler nicht abstellen, wird’s schwierig.“

Mittelfeldstabilisator Johannes Hornof wird eventuell wieder im Kader sein, ansonsten bleibt personell alles beim Alten. Zwei spielstarke Teams, Flutlicht, bestes Fußballwetter. Es ist angerichtet für ein Fußballfest vor bester Kulisse. TIPP: 2:2

FCS-Kader

Fr. Hornof, Schmid; Jell, Simak, L. Hones, Ascher, Sommer, Straßer, Held, Stich, Fichtlscherer, Roth, Neumann, Fink, Wölken, Maier, Hellinger, M. Hones, J. Hornof