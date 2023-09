Kreisklasse 4: Überraschung in Herzogstadt - Wartenberg verlängert Siegesserie

Von: Tobias Fischbeck

Schöner Schlenzer: Neuzugang Nikolai Davydov (Nr. 31) zirkelt das Leder zum Wartenberger 3:0 in den Winkel. F.: Herkner © Herkner

Der 6. Spieltag in der Kreisklasse 4 hatte einiges zu bieten: Während der TSV St. Wolfgang seinen ersten Saisonsieg feiern konnte, bejubelte der TSV Wartenberg bereits seinen vierten Sieg in Folge.

Türkgücü ist zurück in der Spur und fügte am Freitagabend Finsings Reserve die zweite Niederlage am Stück zu. Die Gastgeber gingen nach fünf Minuten durch Michael Bayers Schuss aus 16 Metern in Führung. In der 26. Minute aber leistete sich Finsing einen Ballverlust am eigenen Strafraum, und Dzanin Dizdarevic glich aus.

FC Finsing 2 - FC Türkgücü Erding 2:3

Fünf Minuten nach dem Wechsel gingen die Erdinger nach erneuten Unstimmigkeiten in der Abwehr der Hausherren durch Maxim Keileberg in Führung. Zwar glückte nach einer Stunde Finsing durch Thomas Obermaier per Kopf der neuerliche Ausgleich. Doch sechs Minuten vor dem Ende machte Ömer Altinisik mit einem sehenswerten Treffer aus knapp 25 Metern und dem 3:2 für die Erdinger alles klar. „Die ersten 20 Minuten haben uns gehört. Danach aber hat Türkgücü mehr investiert und verdient gewonnen“, so Finsings Co-Trainer Stefan Morawitz.

FC Herzogstadt - TSV St. Wolfgang 1:2

Die größte Überraschung des Spieltags ist dem TSV St. Wolfgang gelungen. Beim ersatzgeschwächten FC Herzogstadt feierte er den ersten Saisonsieg und die ersten Punkte überhaupt. Bereits nach zehn Minuten erzielte Simon Peinelt aus der Drehung das 1:0. Manuel Grundner sorgte nur Sekunden später für das 2:0, nachdem die Zuordnung bei den Erdingern nicht gestimmt hatte.

Herzogstadt konnte fünf Minuten vor der Pause durch David Gärtner nur noch verkürzen. „St. Wolfgang hatte zwei Chancen im ganzen Spiel. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber konnten uns nicht wirklich genügend zwingende Chancen herausspielen“, sagte Herzogstadt-Trainer Flo Leininger.

FC Langengeisling 2 - SV Eintracht Berglern 3:1

Den zweiten Sieg in Folge hat der Aufsteiger gefeiert. Die größte Chance in Hälfte eins vergab Berglerns Sebastian Herrmann, als Langengeislings Keeper Christian Bernhardt dessen Elfmeter parierte. In Hälfte zwei bewies Geislings Co-Trainer Thomas Perzl ein gutes Näschen und brachte nach einer Stunde Eddy Ryan. Und der traf erst in der 64. Minute zum 1:0, und nur zwei Minuten später machte er seinen Doppelpack perfekt, indem er den Ball am Torhüter vorbeischob.

Nach dem regelwidrigen Einsteigen von Tobias Gaigl an der Strafraumkante bekam der Langengeislinger die gelbe Karte und Berglern erneut Elfmeter. Diesen verwandelte Maurice Steck zum 1:2. Doch in der 8. Minute der Nachspielzeit machte Oliver Kluth nach einem Konter alles klar. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Bei der Hitze hat sich dann bemerkbar gemacht, dass wir wechseln konnten und Berglern aufgrund seiner Personalnot nicht mehr. Der Sieg ist verdient“, fand Perzl.

TSV Wartenberg - DJK Ottenhofen 5:1

Den vierten Sieg in Serie hat Absteiger Wartenberg verbucht. Neuzugang Nikolai Davydov löste nach 38 Minuten den Knoten und traf aus acht Metern trocken zum 1:0. Erst Stunden vor der Partie hatte er seine Spielberechtigung erhalten. Markus Pöppel legte in der 45. Minute das 2:0 nach, als er nur noch einschieben musste. In der Nachspielzeit besorgte Davydov mit einem Schlenzer ins Kreuzeck das 3:0.

uca Neske erhöhte mit einer Bogenlampe in der 52. Minute auf 4:0. Per Kopfball machte Daniel Werner in der 58. Minute alles klar. Elf Minuten vor dem Ende konnte die DJK Ottenhofen immerhin noch auf 1:5 verkürzen. „Der Sieg geht in dieser Höhe auch in Ordnung, hätte vielleicht auch noch höher ausfallen können“, so Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher.

TuS Oberding - FC Hohenpolding 1:1

Als nun einzige Mannschaft wartet der FC Hohenpolding weiter auf einen Sieg in der Kreisklasse und ist nach einem Unentschieden in Oberding neues Schlusslicht. Nach einer torlosen und chancenarmen ersten Halbzeit sorgte Christian Werner mit einem Eigentor für die Führung des FCH. Hohenpolding musste ab der 69. Minute nach der gelb-roten Karte von Lukas Forster in Unterzahl agieren. Vier Minuten vor Schluss glückte Oberding durch Sebastian Stemmer mit seinem Ball ins lange Eck noch der Ausgleich zum 1:1.

„In der zweiten Halbzeit war Feuer drin. Nach dem Eigentor ging ein Ruck durchs Team, und spätestens nach dem Platzverweis war’s ein Spiel auf ein Tor mit Chancen im Minutentakt. Die Chancenverwertung ist unser Problem in dieser Saison, und daher war’s eine gefühlte Niederlage“, sagte Oberdings Coach Freddy Obermeier nach der Partie. (Tobias Fischbeck)