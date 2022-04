Mit viel Herz und Übersetzungs-App: So klappt das Fußballtraining mit ukrainischen Kindern

Von: Dieter Priglmeir

Kyryl in Action: Der elfjährige Ukrainer (2. v. l.) fühlt sich wohl bei seinen Freunden der JFG Speichersee. © Riedel

Wer versteht sich untereinander besser als Fußballer? Neunjährige Fußballer. Im Landkreis Erding engagieren sich viele Vereine für geflüchtete ukrainische Kinder.

Landkreis Erding – Schmunzelnd erlebt derzeit Daniel Meine, wie die Ottenhofener Kinder ihre Handys zücken und über eine Übersetzungsapp mit Makar sprechen. Der gleichaltrige Ukrainer trainiert seit vier Wochen mit den E-Junioren der DJK, „und das läuft super“, sagt der Jugendleiter.

Meine sagt das im Namen vieler seiner Kollegen im Landkreis. Wo Flüchtlingskinder kicken wollen, wird ihnen sofort die entsprechende Hilfe angeboten.

Und wirklich sofort. „Als mein Sohn gehört hat, dass Trainingssachen benötigt werden, ist Daniel gleich in den Keller gelaufen, hat seine Fußballschuhe geholt und seinen Kleiderschrank nach Trainingssachen, die er entbehren konnte, rausgesucht und gespendet“, erzählt Claus Tebart. Er ist Vorsitzender der JFG Speichersee, und viele andere Eltern, Trainer und Spieler hätten Ähnliches getan. „Diese Hilfsbereitschaft ist überwältigend.“

Kyryl (11) und Jaroslav (14) trainieren in der D 1 der JFG. Der Ältere könnte schon eine Altersstufe höher mitkicken. „Da er aber weder deutsch noch englisch spricht, haben wir ihn bei uns gelassen, wo ihm Kyryl hilft“, erklärt Tebart. Der Elfjährige beherrsche schon einige deutsche und englische Worte. So funktioniere die Verständigung, „außerdem wollten wir, dass die beiden sich selbst haben“, sagt Tebart, der gemeinsam mit Martin Suhre die D-Jugend trainiert und von seinen Spielern begeistert ist: „Als sie erfahren haben, dass ukrainische Kinder zu uns kommen, war die Freude riesengroß. Beide wurden sofort aufgenommen, unser Kids sind mit offenen Armen auf sie zugegangen. Nach Kyryls erstem Tor sind alle auf ihn zugelaufen und haben abgeklatscht.“

Der Bub sei inzwischen beitragsfreies JFG-Mitglied. „Wir hoffen, dass er zum Saisonstart spielen kann.“ Jaroslav hingegen war beim Training gestern nicht mehr dabei. Seine Familie sei in einem Ankerzentrum bei München einquartiert worden, berichtet Tebart. „Das ist dann der Nachteil. Die Buben schließen hier Freundschaften und müssen dann wieder weg.“

Freunde haben inzwischen auch Pedro und Almodovar in Isen gefunden, wo sie seit vier Wochen beim TSV trainieren. „Sie kommen mit einer deutschen Frau, bei der sie wohnen, ins Training“, erzählt Jugendleiter Michael Gersbach. Die Kommunikation sei vielleicht etwas schwierig, „aber das Fußballspielen macht ihnen großen Spaß. Im Training wirken die beiden fröhlich. Vermutlich sind sie rechtzeitig aus dem Kriegsgebiet entkommen.“

E-Jugend-Trainer Angelo Di Lena hat für die beiden ein bayerisches Wort: „Wief! Sie schauen sich vieles schnell von der Gruppe ab. Mich beeindruckt auch, wie sie sich ohne Scheu sofort integriert haben“. Und kicken können sie auch. „Ich weiß nicht, ob sie in einem Verein gespielt haben“, sagt Di Lena „aber sie sind richtig gute Straßenfußballer: technisch stark, sehr clever im Zweikampf. Und wenn sie einen Ball am Fuß haben, dann haben sie richtig viel Spaß und lachen.“

Beim TSV St. Wolfgang kicken vier aus der Ukraine geflüchtete Kinder. „Für unsere Jungs war der erste Kontakt sehr spannend“, erzählt U 12-Trainer Gilbert Cau. Auch hier habe sich die kindliche Kontaktfreude ausgezahlt. „Sprachliche Barrieren wurden sehr schnell durch Körpersprache und Gesten ersetzt. Da Fußball international ist, war es kein Problem, durch Abklatschen oder Richtungen anzeigen eine Verständigung herzustellen.“ Zudem habe ein kurzer Aufruf über WhatsApp gereicht, um die nötigen Trainingsklamotten zu besorgen. Es sei sogar noch etwas übrig geblieben, erzählt Tanja Brandlhuber von der überragenden Hilfsbereitschaft.

Das ist auch bei der BSG Taufkirchen so, wo die Zwillinge Ivan und Dimitri (7) sowie Paulina (6) Fußball spielen. Die drei gehören zur neunköpfigen Familie Shramko (zwei Schwestern, Oma, Opa und fünf Kinder), die von Ochtykra in der Ostukraine kam und seit 15. März in einer Wohnung der Pfarrei Taufkirchen untergebracht ist. „Vier Tage waren sie auf der auf der Flucht“, erzählt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Daniel Helmecke. „Wir haben binnen 48 Stunden die Wohnung hergerichtet, und nach der Ankunft habe ich Kontakt mit der BSG aufgenommen.“ Die F 2-Trainer Tommy Parapanis und Ole Böttcher hätten sich sofort bereit erklärt, die Kinder aufzunehmen. „Seither ist Donnerstag, 16 Uhr, der wichtigste Termin für die ganze Familie“, sagt Helmecke.

Anfangs hätten die beiden Mütter Bedenken gehabt, weil sie coronabedingt die Turnhalle nicht betreten durften und die Kinder die Sprache nicht verstehen, berichtet Helmecke. Sie hatten das kaum gesagt, „da spielten die Kids schon gemeinsam und hatten Spaß“. Und als Ivan seine künftige Schule (Einschulung nach den Osterferien) besuchte, „begrüßte er schon ganz stolz die Freunde aus dem Fußballtraining“.

Die erste Ausrüstung für die beiden hatte er privat binnen weniger Stunden besorgt. „Da war es ganz praktisch, dass die Kinder Bayern-Fans sind“, erzählt der Berglern schmunzelnd. Und dann wird er ernst: „Das Erfahrene oder das Leid der Kinder können wir nicht ändern, aber der Sport trägt dazu bei, dass sie sich hier wohlfühlen und Kontakte knüpfen können. Wir sprechen auch immer von unseren Gästen, nicht von Geflüchteten. Schließlich geht es auch um ein neues Zuhause.“