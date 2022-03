Forstern im Pech: Umstrittener Freistoß entscheidet Partie

Alarmstufe rot im Würzburger Strafraum, doch Helena Altenwegers Schuss in 95. Minute bringt Forstern nicht mehr das ersehnte Remis. © Eicke Lenz

Der FC Forstern ärgert sich über die 1:2-Niederlage gegen Würzburg.

Forstern – Ein Abstiegsduell haben Forsterns Fußballfrauen in der Regionalliga Süd gegen die Würzburger Kickers verloren. Ohne Leistungsträger wie Pija Reininger, Franzi Stimmer, Sandra Obermeier und Julia Ruckdeschel war das vorprogrammiert, auch wenn die Mannschaft alles gab. Am Ende hieß es 1:2.

Vor allem in der ersten Halbzeit ließ der Gast Ball und Gegnerinnen laufen, ohne aber daraus Kapital schlagen zu können. Forsterns junge Spielerinnen schlugen sich gut, auch wenn vor allem in der ersten Halbzeit viele Pässe aus Nervosität nicht unter Kontrolle gebracht wurden. Gleichwohl hatte der FC die erste dicke Torchance nach einem Konter. Julia Deißenböck spielte Veronika Auer frei, die den Ball direkt Julia Finsterwald in den Lauf legte, doch Würzburgs Torfrau Lara Wagner konnte mit viel Mühe die Situation bereinigen.

Auf der Gegenseite lief Forsterns Torfrau Tine Kneißl nach einem Steilpass aus dem Tor, schlug den Ball aber direkt auf Meike Bohn, deren Weitschuss das Forstern Tor jedoch deutlich verfehlte. Vor der Pause musste Kneißl noch zweimal retten, und bei einem Forsterner Konter kam Finsterwald zu spät.

Nach der Pause der Paukenschlag: Nach einer abgewehrten Ecke traf Bohn an Freund und Feind vorbei zur Gäste-Führung. Torfrau Kneißl war die Sicht versperrt, und der Ball schlug unhaltbar im Eck ein. In der Folge spielten die Kickers aus Würzburg stark und hatten gute Möglichkeiten. Laura Gerst und Franka Ziegler scheiterten aus guter Schussposition. Dann fing sich Forsterrn wieder. Vor allem Auer erwiese sich als treibende Kraft, nach Pass von Deißenböck setzte sie sich in halblinker Position im Strafraum durch und traf zum 1:1-Ausgleich.

Das Spielglück schien sich zu wenden. Helena Altenweger schoss aus 16 Metern übers Tor. Würzburger versuchte es mit Kontern. Einen dieser Angriffe bremste Martina Mittermaier durch einen schnellen Schritt zum Ball, was aber die Unparteiische als regelwidrig ahndete. Der Freistoß kam halbhoch in den Fünfmeterraum, gleich zwei Angreiferinnen tauchten vor Kneißl auf. Mit dem Schienbein traf die eingewechselte Merle Dierks zum 2:1. In der siebenminütigen Nachspielzeit lag der Ausgleich in der Luft, doch Würzburg verteidigte mit allen Spielerinnen das 2:1.

Forsterns Trainer Florian Guggenberger war bedient: „Nach dem Ausgleich hoffte ich auf ein 2:1 für uns, doch es kam anders. Würzburg ging verdient in Führung. Durch das 1:1 waren wir wieder im Spiel, ehe es dann zum verhängnisvollen Freistoß kam, den ich als nicht korrekt beurteile.“