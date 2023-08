Forsterner Frauen werfen wackeren Turnerbund München aus dem Verbandspokal

Lange hat es der Pokalschreck aus der Landeshauptstadt den Forsterner Fußball-Frauen schwer gemacht. Doch am Ende reichte ein Treffer des Bayernlisten.

Schoss das Siegtor: Veronika Auer. © Christian Riedel Archiv

Forstern – Lange hat es der Pokalschreck aus der Landeshauptstadt den Forsterner Fußball-Frauen schwer gemacht. Doch am Ende reichte ein Treffer des Bayernlisten, um die Kickerinnen vom TSV Turnerbund München aus dem Verbandspokal zu werfen und durch ein 1:0 selbst in die nächste Runde einzuziehen. „Wir haben es nicht auf die leichte Schulter genommen.“, erklärte Forsterns Co-Trainerin Christina Kink. Immerhin hatte das Heimteam mit dem FC Stern München bereits einen Bayernligisten bezwungen.

Auch die Elf aus Forstern tat sich auf dem engen, nassen Kunstrasenplatz schwer, die eigenen Stärken auszuspielen. Mit ihrem enormen Kampfgeist und einer defensiv ausgerichteten Spielweise ließen die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte kaum einen Abschluss zu. Im Folgenden wurden die FCF-Frauen vor allem durch Standards gefährlich. Auch in der Defensive ließen die Grün-Weißen nichts anbrennen und überzeugten bereits in Halbzeit eins mit deutlich mehr Ballbesitz.

Nach der Pause ging dem Kreisligisten jedoch langsam die Puste aus, und die Forsterner Kickerinnen nutzten fortan die vermehrt frei werdenden Räume. Julia Ruckdeschel köpfte einen Eckball platziert ins rechte Eck, doch die Münchner Torfrau Nicole Maurer war zur Stelle. Allgemein zeigte die Keeperin eine herausragende Leistung und versuchte mit einer schier unzählbaren Zahl an langen Abschlägen die Gäste zu Fehlern zu zwingen.

Doch beim „perfekten Schuss“, so Kink, von Veronika Auer hatte die Torhüterin keine Chance mehr. Im Anschluss an eine Ecke hämmerte die Torjägerin den Ball aus knapp 20 Metern zum 1:0 (64.) ins Kreuzeck.

Auch wenn das vom Kampf geprägte Spiel im Anschluss etwas zerfahrener wurde, kamen die Gäste nun vermehrt zu guten Möglichkeiten. Den Schlusspunkt dieser Gelegenheiten setzte die eingewechselte Julia Deißenböck, deren scharfe Ecke die Münchnerinnen klärten.

„Wir sind sehr zufrieden mit der mentalen Stärke unserer Mannschaft“, bestätigt Kink, die gerne noch ein, zwei Tore mehr bejubelt hätte. Doch nach den vielen Ausfällen der vergangenen Wochen ist die 32-Jährige froh, dass sich beim „gelungenen Pokalwochenende“ keine weitere Spielerin verletzt hat. (Franziska Kugler)