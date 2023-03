Ungeschlagen unter Wolf - Buchbach geht mit Selbstbewusstsein in die Partie gegen Würzburg

Der TSV Buchbach muss gegen die Würzburger Kickers ran © IMAGO/Sven Leifer

Beim TSV Buchbach läuft es nach dem Trainerwechsel wieder. Drei Spiele ist der TSV seitdem ungeschlagen. Nun wartet mit Würzburg die Torkanone der Liga.

Buchbach – Drei Spiele, sieben Punkte, kein Gegentor – das ist die Ausbeute des TSV Buchbach, seit Trainer Uwe Wolf bei den Rot-Weißen das Zepter schwingt. Die starke Bilanz ist am Samstag ab 16.30 Uhr akut in Gefahr, wenn der Tabellenzweite FC Würzburger Kickers in der SMR-Arena gastiert.

„Wir haben schon gesagt, dass das ein Bonusspiel ist. Trotzdem ist unser Mindset ganz klar auf einen Sieg ausgerichtet“, sagt Buchbachs Kapitän Aleksandro Petrovic. „Wenn der Spielverlauf nicht mehr hergibt, werden wir uns auch mit einem Unentschieden zufriedengeben.“

Kein Wort also von einer möglichen Niederlage gegen den haushohen Favoriten, der die Buchbacher im Hinspiel mit 7:1 aus dem Stadion geschossen hat: „Das wird schon ein richtiges Brett. Aber bei allem Respekt vor dem Gegner, wir können mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Vielleicht mögen jetzt einige sagen, dass wir die Null drei Mal gegen Mannschaften aus dem hinteren Drittel gehalten haben. Egal, trotzdem muss man erst einmal drei Spiele ohne Gegentor schaffen.“ Umso bemerkenswerter, zumal ja die Buchbacher vor dieser Miniserie unter Wolf noch die zweitschlechteste Abwehr der Liga hatten.

So ganz kann sich der spielende Co-Trainer Petrovic den Wandel nicht erklären. „Wir haben die gleichen Spieler, wir haben eine ähnliche Spielidee. Wahrscheinlich braucht diese junge Mannschaft einfach eine direktere und etwas deutlichere Ansprache“, glaubt er. „Der Trainer nimmt da kein Blatt vor den Mund, da kriegen erfahrene Spieler wie Sammy Ammari oder ich genauso ihr Fett ab. So wissen die jungen Spieler sofort ganz genau, was Sache ist.“ Uwe „El Lobo“ Wolf hat den Buchbacher Kickern also Beine gemacht. buc Tipp: 1:1

TSV-Kader

Maus (A. Steer); Orth, Walter, Schmit, A. Spitzer, M. Spitzer, Wieselsberger, Ecker, Petrovic, Muteba, Bahar, Steinleitner, Brucia, Sassmann, Rabenseifner. Ammari, Hirtlreiter, T. Steer, Sztaf, Sinabov