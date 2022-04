FC Langengeisling: Auf dem Trainingsplatz beim Schlusslicht

Von: Andreas Schuder

Nur drei Tage nach dem 1:1 gegen den SV Reichertsheim steht für den FC Langengeisling heute Abend ein Nachholspiel an.

Langengeisling – Um 20 Uhr erfolgt der Anpfiff bei Tabellenschlusslicht TSV Otterfing, das mit einem Punkt aus zwei Spielen in die Rückrunde gestartet ist. Der ursprüngliche Spieltermin vorletztes Wochenende war aufgrund der widrigen Platzverhältnisse verlegt worden.

Der Nachholtermin an einem Dienstagabend ist laut Maxi Maier, Spieler und Sportlicher Leiter beim FCL, alles andere als optimal. „Weder wir noch die Otterfinger sind glücklich über diesen Termin, aber es ging nicht anders. Durch die vielen Spielabsagen diese Saison ist der enge Terminplan logisch – Otterfing hat jetzt in 18 Tagen sechs Spiele“, weiß er. „Es gab keinen anderen möglichen Termin für dieses Spiel, auch weil der BFV uns da Druck gemacht hat, dass wir das Spiel so schnell wie möglich nachholen sollen.“

Speziell wird die Partie auch mit Blick auf den Untergrund. „Wenn ich das richtig verstanden habe, werden wir auf dem Trainingsplatz spielen, da der Hauptplatz nicht mit Flutlicht ausgestattet ist“, erzählt Maier. Er ergänzt, dass er folglich nicht von den besten Platzverhältnissen ausgehe, was das Spiel zusätzlich erschweren werde. Weiter erklärt Maier, worauf es im Spiel gegen das Tabellenschlusslicht ankommt. „Wir müssen, wie schon in den letzten Spielen, viele Zweikämpfe bestreiten und die zweiten Bälle sichern. Otterfing hatte am Wochenende spielfrei, sie werden etwas fitter sein. Darum müssen wir den Kampf annehmen“, stellt er fest. „Wir wollen uns mit drei Punkten etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschaffen.“

Das zu schaffen, wird sehr schwierig, müssen die Langengeislinger doch heute mit einem etwas dünneren Kader antreten. Mit Severin und Kilian Stenzel, Lucas Seeholzer und Markus Obermaier fehlen gleich vier Spieler beruflich bedingt. Dazu kommt der Ausfall von René Mecking, der weiterhin angeschlagen ist.

FCL-Kader

Brader (Rotert), M. Geigerseder, Faltlhauser, Hintermaier, Aigner, Birnbeck, Kaiser, Altinisik, Maier, Steck, D. Geigerseder, Dornauer, Riederle, Wilson