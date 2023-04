Vereinschef legt sich mit Erdings OB an

Von: Bernd Heinzinger

Die schönste Aufgabe des Abends war für RWK-Chef Joachim Just (2. v. r.) die Ehrung langjährige Mitglieder (v. l.) Ulrich Krüger, Else Linner und Heidi Ried. Auf dem Bild fehlen Karl-Heinz Stanke und Herbert Rossa. Ärger über Hallengebühren Beitragserhöhung angekündigt © hz

Vieles läuft bei Rot-Weiß Klettham aktuell rund. Aber manches hat auch seine Ecken und Kanten. Vorsitzender Joachim Just legte sich in der Delegiertenversammlung im Vereinsheim mit Erdings Oberbürgermeister Max Gotz an.

Erding – Zuerst einmal aber die gute Nachricht, die Just verkündete: Die Mitgliederzahlen steigen wieder an, durfte er berichten. Derzeit sind 842 Leute im Verein, und toll sei vor allem der Zuwachs im Jugendbereich. Auch der Sportbetrieb sei wieder auf dem Vor-Coronastand, und dennoch hatte der Vorsitzende Anlass zum Schimpfen. Zwar sei die Einzäunung des Fußballplatzes mittlerweile erfolgt, nachdem die Tribüne zuletzt fast monatlich von Randalierern „zerlegt“ wurde. „Nach achtjährigem Bitten hat sich der OB endlich dafür entschieden“, so Just mit süffisantem Unterton. Die Zusammenarbeit mit der Stadt lasse seiner Meinung nach zu wünschen übrig.

Der Vorsitzende mahnte unter anderem an, dass der Verein die Mülleimer nach der Umzäunung selbst leeren müsse – entgegen des Nutzungsvertrags. Auch die abgelehnte finanzielle Beteiligung an der Sanierung des undichten Dachs der Stockhalle sowie Hallengebühren in den städtischen Hallen stießen Just sauer auf: „Statt Entlastung kommt nur Belastung. Was machen wir falsch?“, fragte er den anwesenden Oberbürgermeister.

Der ließ sich eine Antwort darauf natürlich nicht nehmen und fand die Frage des Vorsitzenden gelinde gesagt unpassend. In der Stadt Erding existieren ungefähr 420 Vereine, und man habe eine Qualität bei den Sportanlagen, die es in der Nähe nirgendwo gäbe: „Dabei verwalten wir das Steuergeld der Bürger nach bestem Gewissen. Für den Sport sind es freiwillige Leistungen, das darf man nicht vergessen.“

Gotz fragte, ob es der Vorsitzende wirklich ernst meine, dass die Stadt Mülleimer innerhalb einer eingezäunten Fläche räumen soll: „Dann bauen wir sie lieber ganz ab.“ Die Stadt habe den Verein in der Vergangenheit immer gut unterstützt, und künftig solle man wieder auf das Miteinander bauen, das sich in den letzten Jahren entwickelt habe. Man einigte sich darauf, dass die angemahnten Punkte nach und nach angeschaut würden.

Bei den Berichten der Abteilungsleiter sprachen alle von guten Zahlen und starker Aktivität. Bei den Fußballern steht die „moralische Fusion“, wie es Abteilungsleiter Patrick Tischer nannte, mit dem FC Erding an. Wie berichtet, firmieren künftig die beiden Vereine im Fußball als FC Herzogstadt.

Warum die Fußballer dies machen, obwohl es sportlich doch ganz gut laufe? „Einige unserer Helfer kommen mittlerweile am Zahnfleisch daher, weil sie so viele Aufgaben erfüllen müssen.“ Die gewünschte Qualität könne nur mit genügend Leuten aufrechterhalten werden. „Mit dem FC Erding befanden wir uns dabei auf einer guten Wellenlänge“, sagte der Abteilungsleiter weiter. Wie viele der rund 200 Fußballmitglieder des FCE demnächst zu Rot-Weiß wechseln, das stehe aber noch nicht fest. Finanziell stehe der Verein auf gesunden Beinen.

Kassier Martin Gerigk berichtete bei Einnahmen in Höhe von 113 322 Euro und Ausgaben von 112 560 Euro von einem knappen Plus, der Finanzmittelbestand von RW Klettham wächst damit auf gute 31 500 Euro.

Einem Plus in den kommenden Jahren stehen allerdings laut Joachim Just die steigenden Energiekosten entgegen. Nachdem der Verein im Jahr 2022 für Strom/Wasser/Gas rund 10 000 Euro aufbringen musste, was dem Stand vor Corona entspricht, rechnet der Vorsitzende für die laufenden zwölf Monate fast mit einer Verdopplung: „Es sieht so aus, dass die Kosten auf 18 000 Euro steigen.“ Daher werde der Verein wohl nicht drumherum kommen, demnächst eine Beitragserhöhung um fünf Euro zu beschließend.

Mit dem schönsten Teil endete die Versammlung, den Ehrungen: Seit 50 Jahren dabei sind Else Linner, Heidi Ried und Karl-Heinz Stanke. Für stolze 60 Jahre bei RW geehrt wurden Ulrich Krüger und Herbert Rossa.