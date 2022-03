Forsterns vergebliche Aufholjagd

Der FC Forstern hat es nicht leicht in der Regionalliga. © WG (Archiv)

REGIONALLIGA Forstern im Pech

Alberweiler – Eine gute Regionalliga-Partie lieferten die Fußballerinnen des FC Forstern beim SV Alberweiler ab. Am Ende wurde die couragierte Leistung nicht belohnt. Der Außenseiter unterlag 2:5 (0:2). Entscheidend für die Niederlage war aber nicht die schwache Anfangsviertelstunde, die der FC total verschlafen hatte.

Der Favorit begann stürmisch und traf dabei auf eine Abwehr, die alles andere als sattelfest war. Nach zwei schnellen Toren durch Katarina Rapp (9.) und Julia Stützenberger (11.) drohte ein Debakel, doch der Gegner schien mit dem 2:0 zufrieden zu sein und schaltete zurück. Forstern dagegen fand nun ins Spiel, nahm die Zweikämpfe an und spielte selbst mutig nach vorne – auch wenn die Gastgeberinnen weiter mehr vom Spiel hatten.

Vor allem Veronika Auer machte auf sich aufmerksam und sorgte für Aufregung inder Abwehr des SV Alberweiler. Noch vor Seitenwechsel tauchte sie zweimal aussichtsreich auf, doch beide Male blieb sie erfolglos. Nach der Pause der schnelle Anschlusstreffer: Nach einem Foul an Auer verwandelte Julia Deißenböck den Strafstoß (53.). Doch es sollte noch besser kommen. Nach einer Ecke kam Deißenböck an der Strafraumgrenze zum Schuss und zimmerte den Ball zum Ausgleich ins Kreuzeck (62.).

Forstern hatte wenig später Pech, denn bei einem Freistoß aus gut 20 Metern scheiterte Deißenböck an der Querlatte. Ein in den Augen der Forsternerinnen unberechtigter Elfmeter brachte den FC aus dem Gleichgewicht: Torfrau Tine Kneißl hatte einen Ball sicher gehalten und lief schnell zur Strafraumgrenze, um weit abzuschlagen. Eine Angreiferin stellte sich ihr in den Weg, was der Unparteiische mit einem Strafstoß bestrafte. Den Elfer wehrte Kneißl bravourös ab, gleichwohl kippte das Spiel danach. Mit einem langen Ball wurde Forsterns Abwehr ausgehebelt, und der Favorit ging durch Solveig Schlitter wieder in Führung (70.).

Vier Minuten später stand Forsterns Abwehr bei einer Flanke ungeordnet, und Nina Seitz erhöhte per Kopf auf 4:2. Forstern mobilisierte nochmals alle Kräfte lief aber in einen Konter, den Stützenberger zum 5:2-Endstand abschloss (87.).

Enttäuscht verließen Forsterns Spielerinnen den Platz. Trotz toller Aufholjagd gegen einen starken Gegner standen sie mit leeren Händen da.