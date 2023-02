FC Langengeisling: Vertragsverlängerung im XXL-Paket

Von: Dieter Priglmeir

„Es ist schön anzusehen, wie sich auch das Trainerteam weiterentwickelt hat, zum Beispiel bei der Ansprache ans Team oder wie es sich taktisch in Situationen reinfuchst. Sportlicher Leiter Maxi Maier

Neben Maxi Hintermaier bleiben auch die Co-Trainer Andreas Buchberger und Douglas Wilson sowie die Betreuer und Physio-Abteilung dem Bezirksligisten erhalten.

Langengeisling – Selten ist ein Treffer zum 4:0 in einem Testspiel so bejubelt worden, aber es war Kilian Stenzels erste Ballberührung. Genauer gesagt die erste, seit er sich Anfang August das Syndesmoseband gerissen hatte. Jetzt steht der 24-Jährige wieder auf dem Platz für den FC Langengeisling und leistete seinen Beitrag zum 4:1-Sieg im ersten Vorbereitungsspiel gegen den BC Attaching.

„Das hat mir schon richtig gut gefallen“, lobt Spielertrainer Maxi Hintermaier seine Mannschaft. „Wir waren richtig griffig, haben hoch verteidigt und wirklich nur kleine Chancen zugelassen.“ Florian Rupprecht (11.), Maxi Birnbeck (23.), Niko Simak (30.) und eben der kurz zuvor eingewechselte Stenzel (50.) hatten die 4:0-Führung herausgeschossen. Simon Emmersberger (52.) gelang der Ehrentreffer für den BCA.

Es ging also gut los für Hintermaier, der zuvor schon die Weichen in anderer Hinsicht gestellt hat. Er verlängerte seinen Vertrag beim FCL um ein weiteres Jahr – wie auch seine beiden spielenden Co-Trainern Andi Buchberger und Douglas Wilson sowie Sebastian Held, Trainer der Zweiten (siehe Bericht r.). Und das ist kein zu unterschätzendes Argument, wie Hintermaier betont. „Für mich war es wichtig, dass wir so zusammenbleiben, denn wir verstehen uns sehr gut und haben ähnliche Vorstellungen.“ Er habe auch Angebote anderer Vereine gehabt, „aber Geisling war mein erster Ansprechpartner. Hier passt’s einfach.“

Der Coach schloss in das Trainer- und Betreuerteam auch Tom Niedermaier und Joe Reiner ein. Und nicht zuletzt Physio Jana Otto, die ebenfalls für die kommende Saison zusagte – und die ja zuletzt nicht wenig Arbeit hatte. Neben Stenzel galt es schließlich auch weitere Langzeitverletzte wie Flo Rupprecht. Maxi Maier oder Andi Buchberger wieder aufzubauen. Jetzt sind alle zurück, und das Trainerteam kann seine Ziele angehen.

Und das ist primär der Klassenerhalt. Der FCL rangiert derzeit in der Bezirksliga Ost auf Platz zehn mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit der TSV Buchbach 2 (mit allerdings zwei Spielen weniger) belegt. „Wir haben in den ersten drei, vier Wochen direkte Konkurrenten, gegen die wir in der Vorrunde Punkte liegen gelassen haben“, sagt Hintermaier. In der Rückrunde soll das anders werden, um das Thema Abstiegskampf früh zu beenden. Der ehemalige Regionalliga-Spieler ist im zweiten Jahr beim FCL und lobt die Entwicklung seines Teams. „Wir arbeiten schon sehr gut gegen den Ball, und wir haben die dicken Schnitzer aus der ersten Bezirksliga-Saison weitestgehend abgestellt.“ Was er sich noch wünscht: „Wir müssen noch mutiger von hinten rausspielen.“

Die Fortschritte im Geislinger Spiel sind auch den Vereinsverantwortlichen aufgefallen. „Deshalb haben wir uns ja auch für die drei entschieden“, so Sportlicher Leiter Maxi Maier, der auch eine Entwicklung bei den Trainern erkannt hat. „Für sie ist der FCL ja auch die erste Trainerstation. Und es ist schön anzusehen, wie sich auch das Trainerteam weiterentwickelt hat, zum Beispiel bei der Ansprache ans Team oder wie es sich taktisch in Situationen reinfuchst.“

Hintermaier kann auf den bewahrten Kader der Vorrunde zurückgreifen, mit zwei Ausnahmen: Ömer Altinisik wechselte wie berichtet zu Türkgücü Erding in die Kreisklasse. Hintermaier findet das „unfassbar schade, denn er ist ein super zentraler Mittelfeldspieler und hätte uns weitergeholfen“. Auch den Wechsel von Maurice Steck nach Berglern bedauert er, „denn er hat einen großen Sprung gemacht“. Seinen Wunsch nach mehr Einsatzzeit verstehe er aber.

Dafür freut er sich auf zwei Neue: den erst 17-jährigen Amel Culjak, der aber wohl erst ab der neuen Saison eine Spielberechtigung bekommen wird, und Thomas Hinterwimmer, den Hintermaier noch aus seiner Heimstettener Zeit kennt. Der hatte dort in der Zweiten gespielt, ist nun nach Langengeisling gezogen und trainiert bei seinem alten Spezl mit. Hintermaier freut sich auf die zusätzliche Option fürs zentrale Mittelfeld, schränkt aber ein: „Thomas wird im Frühjahr zum zweiten Mal Vater. Er wird also aus familiären Gründen etwas kürzertreten.“ Und auch Florian Rupprecht werde wohl nicht bei jedem Training dabei sein, weil der Landschaftsgärtner derzeit für den Meisterbrief büffelt.

Das Spiel am heutigen Mittwoch wird er sich allerdings nicht entgehen lassen. Um 19 Uhr empfängt der FCL den TSV Buchbach. Der Regionalligist trainiert derzeit mangels eigener Möglichkeiten auf dem Langengeislinger Kunstrasen und nutzt dies nun zu einem Testspiel, auf das sich die FCL-Kicker freuen, wie Hintermaier weiß: „Die wenigsten aus unserer Mannschaft haben schon mal gegen einen Regionalligisten gespielt. Das ist eine besondere Sache.“

