Eichstätt gegen Buchbach LIVE: 16-Uhr-Spiel steigt! Mattes beklagt Wettbewerbsverzerrung

Von: Moritz Bletzinger

Der TSV Buchbach gewann seit Jahren nicht beim VfB Eichstätt – endet die Durststrecke im umstrittenen 16-Uhr-Spiel? © Imago/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Dienstag, 16 Uhr. Der TSV Buchbach gastiert tatsächlich am Nachmittag beim VfB Eichstätt. Zum Ärger der Hausherren. Wir sind im Liveticker dabei.

Eichstätt/Buchbach – Da hätte Markus Mattes wohl beinahe lieber letzte Woche auf Holperrasen gespielt. Die Begegnung seines VfB Eichsätt mit dem TSV Buchbach findet jetzt am Dienstagnachmittag statt. Um 16 Uhr. Die Spieler müssen sich dafür Urlaub nehmen, Zuschauer größtenteils wahrscheinlich auch. Wer nicht freibekommen hat, ist bei uns im Liveticker dabei.

VfB Eichstätt gegen TSV Buchbach im Liveticker: Umstrittener Termin! Mattes beklagt Wettbewerbsverzerrung

„„Für uns ist es nach dem Pokalspiel vor zwei Wochen gegen den FC Ingolstadt bereits die zweite Partie an einem Dienstagnachmittag. Zudem hatten wir einige Freitagsspiele zuletzt. Das heißt, der ein oder andere Arbeitgeber macht das sicher auf Dauer nicht mit und deshalb können wir noch nicht genau sagen, wer uns am Dienstag um 16 Uhr zur Verfügung stehen wird“, klagte Eichstätts-Trainer Markus Mattes gegenüber „FuPa.net“.

Dass der Bayerische Fußballverband dem ungewöhnlichen Wunschtermin des TSV Buchbach zugestimmt hat, versteht Mattes nicht ganz. Er wirft dem Verband Wettbewerbsverzerrung vor: „Buchbach scheint diese Problematik nicht zu haben, denn sie haben schließlich vom Verbandsspielleiter ihren Wunschtermin genehmigt bekommen. Grundsätzlich sollte der Verband Partner der Vereine bzw. Dienstleister sein, und nicht aktiv in sportliche Entscheidungen eingreifen. Mit dieser Terminierung tun sie aber faktisch genau das.“

TSV Buchbach um 16 Uhr beim VfB Eichstätt: „Besonders geil ist der Termin nicht“

Der VfB Eichstätt steht momentan mit elf Punkten am Tabellenende, der TSV Buchbach mit 20 Zählern knapp über der Abstiegszone. Für beide Partien ist das 16-Uhr-Spiel dementsprechend wichtig.

„Besonders geil ist der Termin nicht, aber wir nehmen das natürlich an und wollen uns mit einem Punkt belohnen“, sagt Buchbach-Coach Andreas Bichlmaier. Seine Spieler sind keine Profis und mussten sich für das Kellerduell allesamt mit ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen. Keine Überraschung und kein Problem, merkt Bichlmaiers Kollege Marcel Thallinger an: „Unsere Spieler sind ehrgeizig, wissen, auf was sie sich in der Regionalliga einlassen und sind deshalb bereit, sich Urlaub zu nehmen.“