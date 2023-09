Erst der Spitzenreiter, jetzt Forstinning: FC Schwaig vor der nächsten harten Nuss

Von: Helmut Findelsberger

Beim Schwaiger 2:1-Erfolg am letzten Spieltag der alten Saison packt Goalgetter Raffi Ascher einen Fallrückzieher aus. © Riedel

Zuletzt feierte der FC Schwaig einen Dreier gegen den Tabellenführer aus Grünwald. Jetzt folgt der VfB Forstinning im nächsten Topspiel.

Schwaig – Auch am zehnten Spieltag der Landesliga Südost ist der FC Schwaig am Topspiel beteiligt. Zum VfB Forstinning geht es für die Sportfreunde am heutigen Samstag. Spielbeginn ist im Forstinninger Sportpark um 14 Uhr. Der Vierte gegen den Zweiten lautet diesmal die Konstellation.

Vor dem letzten Aufeinandertreffen sah es noch ganz anders aus. Es war der finale Spieltag der alten Saison, und Aufsteiger Forstinning war nach einer beeindruckenden Hinrunde und Rang vier durchgereicht worden. Der FC Schwaig, nach schlechter Hinrunde zum besten Rückrundenteam geworden, schickte die Gäste mit einem 2:1 noch in die Relegation. In vier nervenaufreibenden Partien sicherte sich der VfB trotzdem den Klassenerhalt.

Thomas Herndl schwärmt von Mohamad Awata: „Haben einen Unterschiedsspieler bekommen“

Neu-Trainer Florian Hahn musste dann eine enorme Fluktuation mit elf Zu- und zehn Abgängen abarbeiten. Der 43-jährige frühere Bayern- und Landesligaspieler hat vergangene Saison mit Wacker München den Bezirksliga-Aufstieg geschafft. „Der Saisonstart war auch durch den starken Personalwechsel etwas holprig, und die kurze Pause hatte daran auch ihren Anteil“, blickt der Sportliche Leiter Thomas Herndl zurück, „aber jetzt läuft es, und wir sind schon froh über die derzeitige Punktezahl“.

Herndl bestätigt, dass man „in Mohamad Awata einen Unterschiedsspieler bekommen“ habe, „der in Training und Spiel vorangeht“. Der 30-Jährige hat sieben Mal getroffen, spielte für beide Teams der Münchner Löwen und kam mit der Erfahrung aus 95 Regionalligaspielen mit Heimstetten und Schweinfurt zum VfB.

„Für einen Trainer gibt es nichts Schöneres als personell solche Voraussetzungen, man muss aber auch alle bei Laune halten“

Auch beim FCS könnte die Stimmung nicht besser sein. Eine komplette Elf saß beim Sieg gegen Grünwald auf der Bank. „Für einen Trainer gibt es nichts Schöneres als personell solche Voraussetzungen, man muss aber auch alle bei Laune halten“, gibt Ben Held zu. „Wir sind aber erst am Anfang der Saison“, mahnt er. „Diese Woche konnte ich nach meiner Rippenprellung wieder schmerzfrei trainieren“, erzählt er.

„Mal schauen, ob die Mannschaft mich auf dem Platz braucht oder ich mich selbst nötig sehe“, schränkt er ein. Bei Mario Simak dauert’s noch, fehlen werden außerdem die Urlauber Ricky Maier und Philipp Zech sowie Pechvogel Daniel Fichtlscherer. Tipp: 2:2 (Helmut Findelsberger)

FCS-Kader

Hornof, Strunk; Jell, Mavdryk, Ibrahim, Paulus, Wölken, Ascher, Sommer, Straßer, Empl, Idrizovic, Held, Ehret, Roth, Hellinger, Georgakos, Buchauer, Steindorf, Bartl