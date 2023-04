Unbespielbares Geläuf: VfB-Reise nach Ampfing verschoben

Zu viel Regen: Die Partie zwischen dem TSV Ampfing und dem VfB Forstinning mit Trainer Ivica Coric wurde abgesagt. © Sven Leifer

Dem Regenwetter der vergangenen Tage zum Opfer ist die Fußball-Landesligapartie zwischen dem TSV Ampfing und dem VfB Forstinning gefallen.

Ampfing – Der laut Ampfings sportlichem Leiter Adrian Malec eh schon „notorisch tiefe“ Hauptplatz verwandelte sich durch das feuchte Nass von oben in ein unbespielbares Geläuf, die Gemeinde Ampfing sperrte deshalb Haupt- und Trainingsplatz der Ampfinger.

„Dann werden wir halt laufen oder auf unserem kleinen Soccerplatz trainieren“, erklärte Malec. VfB-Trainer Ivica Coric bat seine Akteure als Ersatz für das gestern ausgefallene Punktspiel auf den Trainingsplatz zur Vorbereitung auf die wichtige Partie am kommenden Samstag beim Tabellenletzten Brunnthal. Die Partie in Ampfing soll dem Vernehmen nach bereits in zwei Wochen nachgeholt werden, die offizielle Bestätigung beim BFV ist noch ausständig. (arl)