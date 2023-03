Viel Wind und Gegenwehr – FC Langengeisling kann Partie nicht mehr drehen

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Neurieder Übermacht: Auch FCL-Torjägerin Julia John (am Ball) tat sich schwer. Foto: pir © pir

Der FC Langengeisling musste gegen Neuried eine 0:1 Niederlage einstecken. Den sehenswerten Siegtreffer erzielte Selvje Maloku nach elf Minuten.

Langengeisling – Vom Winde verweht sind die drei Punkte, die sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling in der BOL-Partie gegen den TSV Neuried erhofft hatten. Am Ende unterlag der Aufsteiger 0:1. Der Treffer des Tages fiel bereits in der 11. Minute, als Selvje Maloku aus 30 Metern abzog und der Ball von einer Böe getragen direkt im Winkel einschlug.

Die prompte Antwort des FCL vereitelte eine Neurieder-Verteidigerin, als sie die durchgebrochene Julia John foulte. Der Schiedsrichter verzichtete auf eine Karte, die gab er derselben Spielerin fünf Minuten später nach einem absichtlichen Handspiel. Chancen waren allerdings Mangelware. Carina Sedlmeiers Kopfball nach einer Ecke ging knapp daneben. Und Layla Brzovic rutschte nach einem Abpraller der Ball über den Spann.

In der zweiten Halbzeit waren die Geislingerinnen deutlich agiler, der Spielaufbau wurde aber immer wieder durch Fouls unterbunden.

Kurz vor Schluss musste Gästespielerin Arlina Krenzi, nachdem sie zweimal von hinten eingestiegen war, mit einer Zeitstrafe vom Platz, doch das half dem FCL auch nichts mehr. „Wir haben uns mal wieder den Schneid abkaufen lassen von der körperlichen Spielweise der Gäste“, ärgerte sich Trainer Stefan Karamatic, der sich vom Referee eine konsequentere Spielleitung gewünscht hätte. „Das Spiel haben wir aber nicht durch den Schiedsrichter verloren. 20 Minuten guten Fußball reichen nicht in der BOL. Ein Unentschieden wäre allerdings gerecht gewesen“, so der Coach, der hofft, dass es Antonia Chowanietz, die nach einem Rempler verletzt ausgewechselt werden musste, nicht zu schwer erwischt hat. (pir)