„Weder auf die Landschaft noch auf die Tabelle schauen“: FC Moosinning muss nach Siegsdorf

Von: Helmut Findelsberger

Gibt weiterhin die Richtung an: Christoph Ball (M.) wird auch in der Saison 2023/24 Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Moosinning sein.

Es geht wieder ins Gebirge für den FC Moosinning. Beim TSV Siegsdorf starten die Gelb-Schwarzen in die Frühjahrsrunde der Bezirksliga Ost mit dem Ziel, an Relegationsplatz zwei noch heranzukommen.

Moosinning – FCM-Chef Karl Thumbs fährt besonders gern Richtung Berge und weist auf die Mitfahrgelegenheit im Bus hin. Treffpunkt ist um 11.15 Uhr, Busabfahrt um 11.30 Uhr.

„Weder auf die Landschaft noch auf die Tabelle schauen“ will dagegen Trainer Christoph Ball. „Wir haben uns letztes Jahr im Siegsdorfer Mammut-Stadion schon sehr schwergetan“, warnt er. Da rang der Aufsteiger im zweiten Saisonspiel den Gästen ein 0:0 ab. Siegsdorf schaffte am Ende souverän den Klassenerhalt. In einer beeindruckenden Frühjahrsrunde wurden in elf Spielen 22 der insgesamt 38 Punkte geholt und am Ende sprang Rang sechs heraus. Der FCM-Coach hat großen Respekt vor diesem Club „und traut ihnen wieder locker den Klassenerhalt zu“.

Vier Huber, Trainer Franz und seine Söhne Tobias und Maximilian, der Kapitän, sowie mit Michael ein weiterer, aber nicht verwandter Huber und drei Wittmann-Brüder sorgen für ein stabiles Korsett. Liga-Toptorjäger Jonas Neuhofer ist nach Ruhpolding zurückgekehrt, „aber das Toreschießen konnten wir gut verteilen“, so der Trainer. Er meldet „soweit alle fit“.

FC Moosinning: Zehn Spiele ohne Niederlage vor der Winterpause geben Selbstvertrauen

Beim FCM sind keinesfalls alle an Bord. Mäx Lechner braucht nach einer Operation Zeit, Dennis Stauf sowie Yannick Sassmann sind verletzt und Luis Haumann beruflich verhindert. „Wir sind in die Winterpause mit einer Serie von zehn Spielen ohne Niederlage gegangen, und daran wollen wir anknüpfen“, sagt Ball. Auf die Niederlagen in den Testspielen will er nicht mehr näher eingehen, einige Gegner waren auch von höherklassigem Kaliber. Jetzt gilt’s, „und wir haben uns gut vorbereitet auf dieses erste Punktspiel, wissen aber auch, was uns in Siegsdorf erwartet.

Tipp: 1:0 für Moosinning

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Schmid, Volkmar, Eschbaumer, G. Ball, Lanzinger, Haas, Jakob, Reiser, Ulitzka, Maxi Lechner, A. Auerweck, Kollmannsberger, Treffler, Th. Auerweck, Kamm