Viermal Tor, viermal Abseits: „Mehr Nachrichten bekomme ich sonst nur an meinem Geburtstag“

„Ich hätte mir einen Videobeweis gewünscht“

Vier Treffer wurden Florian Schrödl vom SC Kirchasch aberkannt. Wir haben ihn zum Doppelinterview mit Schiedsrichter Stephan Wagensohner getroffen.

Vier Tore in einem Spiel – dieses Kunststück ist Florian Schrödl vergangenen Sonntag gelungen. Das Problem: Alle vier hat Schiedsrichter Stephan Wagensohner wegen Abseitsstellungen annulliert, weshalb es für den SC Kirchasch nur zu einem 1:1 im Kreisliga-Derby gegen den FC Lengdorf gereicht hat (wir berichteten). Wir sprachen mit dem 25-jährigen KSC-Spieler und Stephan Wagensohner (19), Schiedsrichter aus Mauern.

Herr Schrödl, wie oft haben Sie schon vier Tore geschossen?

Florian Schrödl: Vielleicht mal in der Jugend. Da erinnere ich mich zumindest an einen Hattrick. Im Herrenbereich habe ich ja meistens in der Defensive gespielt.

Und jetzt wurden alle vier abgepfiffen – wie geht’s Ihnen damit?

Schrödl: Nach dem Spiel habe ich mich schon sehr geärgert. Nach drei Niederlagen in Folge haben wir gegen Lengdorf wieder unser besseres Gesicht gezeigt. Wir hätten uns schon gern für unsere Leistung belohnt. Mit ein bisschen Abstand sieht man’s aber ein bisschen gelassener.

Es dürften ein paar Sprüche gekommen sein.

Schrödl: Mehr Nachrichten bekomme ich sonst nur an meinem Geburtstag. Da waren wirklich lustige Sachen dabei. Zum Beispiel ein Link mit dem Titel „Abseits – für Kinder leicht erklärt“. Da habe ich selbst lachen müssen. So etwas mag ich. Das ist Fußballer-Humor.

Herr Wagensohner, war das Ihr schwerstes Spiel?

Stephan Wagensohner: Ich kann mich nicht an ein anderes Spiel mit vier Abseitstoren erinnern. Für Spieler und Mannschaft ist das natürlich bitter. Das Spiel an sich war emotional und schon recht hitzig, was bereits die Zahl von sechs Gelben Karten zur Halbzeit deutlich macht. Derbys gehören generell zu den schwierigeren Aufgaben, ich würde aber nicht vom schwersten Spiel in den letzten Jahren reden – grundsätzlich waren wir sehr gut im Spiel und hatten es aus unserer Sicht unter Kontrolle.

Gehen wir die vier Abseitsentscheidungen durch.

Schrödl: Als Spieler ist es schwierig, das zu beurteilen. Die erste Entscheidung war vom Gefühl her richtig. Im zweiten Fall war es auf gar keinen Fall Abseits. Das sagen auch neutrale Zuschauer. Beim dritten war ich klar zwei oder drei Meter drin.

Wagensohner: Abseits ist oftmals eine relativ knappe Angelegenheit – es sind Entscheidungen, die innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde entschieden werden müssen. Zwei der drei Situationen in der ersten Halbzeit waren glasklar. Bei einer Situation bekam Florian den Ball durch einen Querpass des Mitspielers, der den Ball seitlich nach vorne spielte. Meine erste Wahrnehmung war bereits hier, dass es sich um eine knappe Abseitsposition handeln könnte. Mein Schiedsrichterassistent erkannte, dass dies im Moment der Ballabgabe der Fall war. Proteste kamen hier und bei den vorhergehenden Situationen wenige. Florian fragte mich lediglich, wie denn diese beschriebene Situation möglich sei – ansonsten waren Spieler- und Zuschauerreaktionen so gut wie nicht vorhanden. Mein Assistent berichtete mir, dass auch die Zuschauer hinter ihm bei allen drei Situationen die Entscheidung als richtig anerkannt hätten. Lediglich bei Abseitstor vier gegen Ende der zweiten Hälfte kam es zu massiven Protesten der Zuschauer.

Schrödl: Beim vierten Tor kann es gar kein Abseits gewesen sein, denn da bin ich von hinten gekommen. Das war halt auch besonders bitter, weil das in der 83. Minute war und das vermutlich das Siegtor gewesen wäre.

+ Florian Schrödl (25, selbstständig) erzielt hier gerade sein viertes Abseitstor. Er spielte in der Jugend beim FC Eitting, bei der SE Freising sowie vier Jahre bei der SpVgg Unterhaching, ehe er wieder zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Nach erfolgreichen Jahren in der Bayern- und Landesliga beim VfB Hallbergmoos wechselte er heuer als spielender Co-Trainer zum SC Kirchasch. © Eicke Lenz

Wie fühlt man sich in so einem Moment?

Schrödl: Ich habe da nur noch gelacht und mir gedacht: Was habe ich bloß verbrochen?

Haben Sie kurz daran gedacht, das Tor der Ruhe wegen anzuerkennen?

Wagensohner: Nein, in keinster Sekunde – warum auch? Wenn eine Situation Abseits ist, dann ist sie Abseits. Mein Assistent bewertete die Situation so, dass der Ball mit einem hohen Pass von circa 10 bis 15 Metern nach der Mittellinie auf Florian geschlagen wurde. Dieser verzögerte zwar, war jedoch bei Ballabgabe näher zum Tor als der letzte Verteidiger. Auch meine erste Intention war klar Abseits. Damit war die Situation, in dem Moment, als die Fahne hoch ging, für mich klar. Als Schiedsrichter darf ich mich bei meiner Entscheidungsfindung nicht von Emotionen Außenstehender beeinflussen lassen.

Sind Sie eigentlich ein Fan des Videoassistenten, Herr Schrödl?

Schrödl: Ich finde schon, dass er das Spiel fairer macht. Gerade im Profifußball ist das wichtig.

Sie ahnen, warum ich das frage.

Schrödl: Natürlich hätte ich mir am Sonntag einen Videobeweis gewünscht. Dann hätten wir zwei Tore mehr gehabt.

Wie würden Sie Ihren Dialog nach den Szenen bewerten?

Wagensohner: Der war während des Spiels jederzeit respektvoll und angemessen.

Schrödl: Der Dialog war völlig in Ordnung. Stephan hat sich zu keiner Zeit arrogant gegeben. Und ich mache ihm ja auch keinen Vorwurf. Er hört ja nur auf seine Linienrichter.

Wie sehr sind Sie von den Assistenten abhängig?

Wagensohner: Ab der Kreisliga aufwärts erleichtern einem die neutralen Schiedsrichterassistenten das Leben enorm. Gerade beim Thema Abseits sind sie sehr wertvoll – sie haben einen viel besseren Blick als ich, der in der Mitte des Platzes steht. Schlussendlich treffe ich als Schiedsrichter natürlich die Entscheidungen, aber gerade in Abseitssituationen vertraue ich meinen Assistenten zu 100 Prozent. Sie haben eine enorm wichtige Stellung im Schiedsrichtergespann, und ich finde es schön, dass im Fußballkreis Donau/Isar die Kreisligen mit Assistenten besetzt werden können.

Waren die Reaktionen von Spielern und Zuschauern angemessen?

Schrödl: Generell war Derbystimmung. Da gehört ein bisschen Schärfe schon dazu. Das gefällt einem als Fußballer auch. Aber ich fand, dass das in Ordnung war. Da war nichts Krasses dabei. Bei unserer Spielersitzung am Donnerstagabend ist das Verhalten der Zuschauer vom Vorstand aber nochmal thematisiert worden.

Wagensohner: Ich verstehe, dass Emotionen bei so einem Spiel, gerade mit diesem Ausgang, nicht immer unterdrückt werden können. Dennoch empfinde ich es als eine Sache des Respekts, dass man Menschen nicht verbal attackiert, was durch die Zuschauer nach dem Spiel durchaus der Fall war. Die Reaktion der Spieler empfand ich als absolut angemessen, und es kam zu keinen ausfallenden Äußerungen.

Hat er denn gut gepfiffen?

Schrödl: Abgesehen von zwei Abseitsentscheidungen war das in Ordnung, vielleicht ein bisschen kleinlich mit zu vielen Gelben Karten. Insgesamt hat Stephan das Spiel im Griff gehabt. Einmal hätte er vielleicht Gelb-Rot oder Zeitstrafe geben müssen, und vor dem Elfmeter für uns hätte es aus meiner Sicht auch einen Freistoß gegen uns geben können.

Ein 19-Jähriger bei so einem Derby – halten Sie die Ansetzung für richtig?

Schrödl: Ich weiß nicht, was die Kriterien sind. Wahrscheinlich haben Schiedsrichter mit noch mehr Erfahrung einen Vorteil. Aber warum soll ein 19-Jähriger nicht so ein Spiel leiten, wenn er díe Qualität hat?

Wie wäre es denn, wenn er das nächste KSC-Spiel wieder leiten würde?

Schrödl: Damit hätte ich überhaupt kein Problem. Vielleicht würde ich davor noch einen Spruch setzen: „Schau ma mal, ob ich heute ohne Abseits treffe“ oder so.

+ Stephan Wagensohner (r.) wohnt in Mauern und ist seit 2016 Schiedsrichter für die SpVgg Mauern. Er studiert Gymnasiallehramt in den Fächern Geographie und Wirtschaftswissenschaften. © Eicke Lenz

Haben Sie Bammel vor dem nächsten Spiel in Kirchasch?

Wagensohner: Nein – ich habe meinem Gespann und mir nichts vorzuwerfen. Neue Aufgabe, neues Glück.

Überlegt man sich nach solchen Spielen, ob man die nächsten Jahre weiterpfeifen möchte, oder spornt das eher an?

Wagensohner: Sowohl als auch. Ich muss gestehen, dass gerade solche Derbys einen reizen – man ist dabei auch echt stolz und dankbar, das Vertrauen vom Ansetzer dafür bekommen zu haben, und freut sich darauf. Andererseits sind die Anfeindungen meist schon recht persönlich. Man muss aber versuchen, diese zu ignorieren. Ich habe das Glück, dass ich hier eine ziemliche gute Selbstbeherrschung habe. Jedoch muss uns dabei bewusst sein, dass gerade diese Dinge viele Schiedsrichter dazu bewegen, ihr Hobby aufzugeben. Ich persönlich hatte aber bereits auch einen Tiefpunkt in meiner Laufbahn, wo ich überlegt hatte, die Schiedsrichterkarriere an den Nagel zu hängen.

Wann war das?

Wagensohner: Ich wurde in einem Kreisklassenspiel vor zwei Jahren von einem Zuschauer mit einer Wasserflasche beworfen. Danach hatte ich mehrere Wochen Probleme beim Gehen. Manchmal braucht man sich dann auch echt nicht zu wundern, dass gerade junge Menschen das Hobby als unattraktiv betrachten.

Aber Sie haben den Punkt überwunden?

Wagensohner: Ich bin heuer in die Bezirksliga aufgestiegen. Mit meinen 19 Jahren habe ich natürlich noch Träume und Ambitionen. Als Sportler und auch als Mensch habe ich aber auch das Ziel, mich selbst weiterzuentwickeln. Gerade durch die Schiedsrichterei gewinnt man enorm an Selbstvertrauen und kann beispielsweise mit Druck- oder Entscheidungssituationen deutlich besser umgehen. Am Ende des Tages ist es aber auch ein Hobby. Daher ist es auch ein Hauptziel, die Leidenschaft und den Spaß aufrecht zu erhalten, was vor allem durch die vielen Freundschaften, die durch das Pfeifen entstehen, erreicht wird.

Kommen wir zu den Zielen des KSC.

Schrödl: Wir sind mit einem schwierigen Programm gut gestartet und haben gerade ein kleines Tief mit zwei richtig schlechten Spielen hinter uns. Deswegen war das Derby gegen Lengdorf auch so wichtig. Am Sonntag geht es zum FC Eitting, meinen Ex-Verein. Da freue ich mich auch schon drauf.