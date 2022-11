Vom Geprügelten zum Musterknaben: Dorfens Gegner Raubling hat 1:7 im Hinspiel nicht vergessen

Nicht zu stoppen waren die Dorfener im Hinspiel gegen Raubling: In dieser Szene bejubeln (v. l.) Benedikt Hönninger, Manuel Zander, Alexander Heilmeier, Florian Brenninger, Sebastian Bauer und Gerhard Thalmaier einen der Treffer beim 7:1-Schützenfest. ArchivFoto: Hermann Weingartner © Weingartner

Der TSV Dorfen tritt bereits heute um 19 Uhr beim Wiederaufsteiger TuS Raubling an. Der Tabellensituation nach treffen sich hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe.

Dorfen – Im Hinspiel gab es allerdings einen klaren 7:1- Erfolg der Isenstädter. Neu-Trainer Armin Feckl darauf angesprochen, will davon nichts mehr wissen. „Das Hinspiel ist für mich kein Gradmesser. Die Raublinger sind jetzt in der Liga angekommen und stehen in der Tabelle vor uns. Das sagt alles.“ Feckl tritt auf die Euphoriebremse und spricht von einer „fleißigen Mannschaft, die es versteht, die schnellen Umschaltmomente zu nutzen und immer dagegenzuhalten“.

Er sieht in dem heutigen Gegner auch immer eine „gewisse Leidenschaft“ mitspielen. Vor allem auf Ihren Torjäger Alexander Lallinger gilt es aufzupassen, der immer sehr viel unterwegs ist und eine aggressive Spielweise hat.

TSV Dorfen mit Verletzungssorgen: Oft nur zehn oder elf Spieler im Training

Beim TSV ist derzeit nicht alles im Lot. Feckl hat einige Verletzte zu beklagen, sodass derzeit oft nur zehn oder elf Spieler das gesamte Training absolvieren können. Vor allem der schlechte körperliche Zustand von Kapitän Andreas Hartl bereitet Feckl Sorgenfalten. Ein Langzeit-EKG soll nun Aufschluss über seinen Gesundheitszustand bringen. Wegen eines Trauerfalls muss auch Außenstürmer Manuel Zander passen. Wenigstens hat Torjäger Gerhard Thalmaier wieder mittrainieren können. Ob es schon für einen Einsatz reicht, wird sich erst zeigen.

Freilich gingen die Ereignisse um Christoph Deißenböck (wir berichteten) nicht spurlos am Team vorbei. „Der Fußball wird nach einer Trainingswoche ohne Christoph nicht neu erfunden“, macht Feckl deutlich, dass nicht alles gleich völlig anders wird. Er weiß aber auch: „Wenn wir nicht punkten, sieht es natürlich nicht gut aus. Aber jedes Ende ist auch die Chance, wieder näher zusammen zu rücken“, meint der Coach abschließend. (mer)

Der TSV-Kader

Wolf, Roppert, Rott, F. Zöller, Hönninger, Sebastian Bauer, Eicher, Brenninger, Rachl, Friemer, Leins, M. Zöller, Blaha, Sebi „Tank“ Bauer, Heilmeier, Hänle, Bräuninger.