Auf und neben dem Platz: Vorort-Team will in Altenerding glänzen

Wer gewinnt beim Toyota-Hausmann-Cup

Altenerding - Mit einem eigenem Team startet Fussball Vorort beim Turnier in Altenerding. Die Jungs samt Trainer sind heiß und möchten auf und neben dem Platz glänzen.

Was kommt dabei heraus, wenn ein Team von jungen Sportjournalisten sich für ein Fußball-Turnier anmeldet? Na klar, jede Menge Phrasen, Besserwissereien und Schlauheiten im Vorfeld. "Die Wahrheit liegt auf dem Platz" oder "Abschlachten lassen mer uns fei ned" sind Auszüge unserer seit Tagen täglich mehr ausufernden Facebook-Diskussionen.

Unser Ziel: Schönen, fairen Fußball bieten und so weit wie möglich kommen. "Wir sind heiß wie Frittenfett", wie wir ja schon angekündigt haben. Aber natürlich wollen wir nicht nur auf dem Parkett gut aussehen, sondern auch daneben. Deshalb werden wir während des Turniers immer wieder Live-Beiträge, -Interviews, -Berichte usw. auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen.

Natürlich haben wir auch die teilnehmenden Mannschaften unter die Lupe genommen. In der Gruppe A geht der FC Finsing (Kreisliga Donau/Isar 2) als Favorit ins Rennen. Die Mannschaft strebt nach dem Abstieg im Sommer die Rückkehr in die Bezirksliga an. Die drei Kreisklassisten Türk Gücü Erding, RW Klettham und MSV München werden versuchen, die Eckmüller-Truppe ins Straucheln zu bringen und sich einen Platz für das Halbfinale zu sichern. Klarer Außenseiter in der Gruppe A ist B-Klassist FC Fürstenried. Doch für die anderen Mannschaften heißt es Vorsicht! Mit einer überragenden Offensive (57 Tore) und nur einer Niederlage vor der Winterpause kommt das Team von Coach Emrah Yildizhan mit breiter Brust nach Altenerding.

In "unserer" Gruppe steht mit dem TSV Ottobrunn der Turnierfavorit. In der Bezirksliga Ost lief es in der Vorrunde für die Mannschaft von Tarkan Kocatepe nicht optimal. Der TSV überwintert auf Relegationsplatz zwölf. Mit Timo Aumeyer (13 Saisontreffer) hat Ottobrunn einen absoluten Knipser in seinen Reihen. Ausrichter SpVgg Altenerding spielt ebenso wie der SV Eichenried in der Kreisklasse. Die Gastgeber wollen nach einer verkorksten Vorrunde beim Heimturnier sicher Selbstvertrauen tanken und die eigenen Fans begeistern. Eichenried hat in der Kreisklasse Donau/Isar 4 mehr Spaß. Die Mannschaft von Trainer Marc Hennig überwintert auf Rang zwei und darf von der Kreisliga träumen. Komplettiert wird die "Vorort-Gruppe" durch den SV Latino München aus der A-Klasse München 4. Die Spieler von Trainer Jose Moreno kämpfen dort gegen den Abstieg.

Eines steht für uns schon vor dem Turnier fest: Des wird a gscheide Gaudi! Wir freuen uns auf das Event in Altenerding.

Quelle: fussball-vorort.de