Zwei Walpertskirchener Fußballer und ihr Weg nach Venedig

Von: Dieter Priglmeir

Watzmann-Bezwinger (v. l.): Josef Göß, Maxi Widl, Julia Greimel und Philipp Weber auf der Südspitze. © Prvat

Josef Göß und Philipp Weber waren mit zwei Spezl und Freundin 480 Kilometer unterwegs - das meiste zu Fuß.

Walpertskirchen – 480 Kilometer und 11 000 Höhenmeter, das meiste davon zu Fuß – ein Quartett aus Walpertskirchen hat die Alpen in ganz besonderer Weise kennengelernt. Die beiden Fußballer des SV Walpertskirchen, Josef Göß (22) und Philipp Weber (23) sowie die Skifahrer Maxi Widl (26) und Julia Greimel (23) haben an der Wimbachbrücke in Ramsau bei Berchtesgaden zu laufen begonnen, und erst wieder aufgehört, als sie nach zehn Tagen in Venedig angekommen sind. Inzwischen sind die WSV-Kicker wieder für das Kreisligateam im Einsatz. Wir sprachen mit den beiden über die zehn Etappen (siehe unten), die sie zurückgelegt haben.

Wie seid Ihr überhaupt auf die Idee gekommen?

Josef Göß: Wenn ich mich richtig erinnere, war das im ersten Corona-Jahr, als normale Urlaube eher schwierig waren. Die Umsetzung dauerte dann aus privaten Gründen noch etwas: Arbeit, Studium, Meisterschule… Philipp Weber: Man schiebt es halt von Jahr zu Jahr vor sich her und redet nur drüber. Jetzt war es endlich soweit.

Und das ganze während der Fußballsaison. Was hat euer Trainer dazu gesagt?

Göß: Direkt begeistert war der Coach (Sepp Heilmeier, die Re.) nicht. Aber das Verständnis, dass man sich da mal eine kleine Auszeit nimmt war da. Es ist für uns auch nicht einfach. Man muss sich natürlich den ein oder anderen Spruch anhören, weil das nicht jeder nachvollziehen kann, wenn Leute auch andere Hobbys außer Fußball haben. Und natürlich lässt du auch die Teamkollegen in gewisser Weise im Stich. Der Sepp und die Mannschaft wissen aber auch, dass wir danach wieder alles geben.

Weber: Ich hatte im Juni meinen alten Job gekündigt und habe jetzt wieder angefangen. Dadurch ergab sich zuvor für mich die einmalige Gelegenheit, so viel in den Bergen zu sein wie noch nie. Wenn ich nebenbei Fußball gespielt hätte, wäre ich ja trotzdem mindestens dreimal auf dem Rasen gewesen pro Woche. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, mit dem Fußball zu pausieren und den Sommer für meine andere Leidenschaft, den Bergsport, zu nutzen. Der Trainer war natürlich nicht begeistert, verstehe ich auch.

Wie habt Ihr euch auf die Tour vorbereitet?

Göß: Das hat jeder für sich ganz individuell gemacht. Bei mir waren es fünfmal Sport pro Woche. Laufen, Bergsteigen, Sportklettern, mit dem Fahrrad in die Arbeit – am Ende waren wir alle auf einem guten Level.

Weber: Bei mir waren es mindestens vier Einheiten, also Laufen oder Krafttraining und am Wochenende Klettern oder Bergsteigen. Meist mit meiner Freundin Julia.

Was war der schönste Moment der Tour?

Göß: Die Watzmann-Überschreitung an Tag zwei.

Weber: Wir sind mit dem Sonnenaufgang bei strahlend blauem Himmel gestartet und hatten diesen gewaltigen Grat vor uns.

Göß: Eine traumhafte Tour bei perfekten Verhältnissen.

Und der härteste Moment?

Weber: Ebenfalls der Watzmanntag am Nachmittag, da die Etappe bis zum Ingolstädterhaus ging. Sie dauerte über zehn Stunden, am Ende waren die Beine am Ende.

Göß: Der greisligste Moment war die Etappe von Wahlen bei Toblach, hoch zu den Drei Zinnen. Da hat es wie aus Kübeln geregnet, wir waren nach einer Stunde durchnässt. Da ist es schwierig, die Motivation hoch zu halten.

Übernachten, Verpflegung – wie war das geregelt?

Göß: Es war alles gebucht. Deshalb war der Druck da, die Tagesetappen durchzuziehen – egal bei welchem Wetter. Im Prinzip haben wir alle Etappen selbst geplant und uns dann in der Nähe vom Tagesziel Unterkünfte gesucht. Deshalb musste man mal etwas umplanen, aber insgesamt hat das ziemlich gut funktioniert.

Wie oft habt Ihr Euch während der Tour gestritten oder angeschwiegen?

Göß: Gestritten gar nicht. Es war maximal bei den letzten Etappen mal etwas dickere Luft, da diese etwas länger geworden sind als geplant.

Weber: Angeschwiegen haben wir uns während den Touren oft, was aber auch normal ist. Irgendwann gibt es nicht mehr so viele Gesprächsthemen, und man genießt einfach die Ruhe und kann an nichts denken. Am Abend hatten wir aber immer etwas zu lachen.

Was habt Ihr während der Tour vermisst?

Weber: Manchmal eine frische Unterhose.

Göß: Vermisst habe ich relativ wenig. Bis auf Freundin und Familie hat man eigentlich alles, was man braucht: frische Luft, Sport und Berge. Außerdem ist es mal nicht schlecht, wenn man weniger von der Außenwelt mitbekommt.

Zurück in Walpertskirchen – was habt Ihr als erstes gemacht?

Göß: Mit der Freundin bei einem Glas Wein Bayern gegen Barcelona geschaut.

Weber: Ich habe neue Fußballschuhe gekauft und bin ins Training gegangen.

Womit wir beim Fußball wären: Ihr seid jetzt topfit, oder?

Göß: Der Fitnesszustand ist nicht das Problem, wobei man schon merkt, dass die Belastung eine andere ist. Nach dem ersten Training oder Spiel tut einem doch irgendwie alles weh. Aber deutlich mehr merkt man die fehlende Spielpraxis.

Weber: Und mit dem Ball fehlen auch noch ein paar Trainingsstunden.

Ist die nächste Tour auch schon geplant?

Göß: Genaueres noch nicht. Allerdings wird es sicher die eine oder andere größere Tour geben, zum Beispiel die Große Zinne, die wir bei der Überquerung ausgelassen haben. Auch eine Winterbesteigung auf den Großglockner haben wir im Kopf.

Die zehn Etappen:

Tag 1: Von der Wimbachbrücke zum Watzmannhaus

2: Über Hocheck Mittel- und Südspitze, den langen Abstieg und ins nächste Massiv zum Ingolsädter-Haus

3: Übers Steinerne Meer nach Maria Alm, mit dem Fahrrad nach Uttendorf/Zell am See

4: Über den Felberntauernpass nach Virgen in Osttirol

5: Nach St. Jakob in Defereggen

6: Zu Fuß weiter bis nach Kalkstein im Villgrater-Tal

7: Weiter nach Wahlen/Toblach

8: Zu den drei Zinnen

9: Weiter mit dem Fahrrad über Cortina d Ampezzo nach Belluno

10: Ab nach Venedig