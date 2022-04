Walpertskirchen fehlen beim Derby 30 Tore

Von: Dieter Priglmeir

Höchste Alarmstufe im Wörther Strafraum: Das Hinspiel hatte der SV Walpertskirchen um (schwarze Trikots, v. l.) Martin Deutinger und Philipp Weber 3:0 gewonnen. © Christian Riedel

Trainer Heilmeier muss gegen den SV Wörth auf Käser, Fellermeier und Baumann verzichten

Landkreis – SV Walpertskirchen gegen den SV Wörth – ein Nachbarduell angesichts von nur sieben Kilometern, die beide Orte voneinander entfernt sind. „Wir als Aufsteiger empfangen als Tabellendritter den Fünften. Wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, ich hätte auch Platz fünf sofort unterschrieben“. Josef Heilmeier, der Trainer der Gastgeber, könnte also ganz entspannt diesem Derby entgegensehen. Wenn da nicht dieses Virus wäre. Jetzt wurde auch noch Co-Trainer Tom Geiger positiv getestet. „Das Training hat mit Louis Schwarz ein Spieler geleitet, der auch den Trainerschein hat“, erzählt Heilmeier. „Schau ma mal, ob ich nicht am Sonntag wieder auf der Bank sitze“, schickt er hinterher. Zu drei Langzeitausfällen haben sich Luca Fellermeier, Flo Baumann und Christian Käser gesellt. „30 Tore fehlen mir mit den dreien“, klagt Heilmeier. Zurück sind Franz Maier, Sebastian Schönberger, Josef Göss und Mirel Smigalovic. „Genügend Spieler haben wir, auf das Derby freuen wir uns riesig, ob ich’s zu Hause nochmal aushalte, weiß ich nicht“, meint Heilmeier grinsend.

„Wir müssen mit Christian Käser den besten Stürmer der Liga in den Griff bekommen“. So lautete die Vorgabe von Wörths Fußball-Chef Heini Hundsnurscher, ehe er über die Heimatzeitung erfuhr, dass Walpertskirchens Torjäger verletzt ausfällt. „Ich hatte sogar ein wenig auf Schneefall und einen Spielausfall gehofft“, gibt er zu. Mit Florian Rupprecht ist sein Torjäger angeschlagen, fraglich sind Markus Humplmair und Samuel Hawkins, und einige Langzeitausfälle belasten Wörth schon länger. Der syrische Winter-Neuzugang Mohammad Alhaji wird erstmals eine Halbzeit im Vorspiel der Reserven zum Einsatz kommen und dann bei der Ersten auf der Bank sitzen. Gefragt, was sich in seinen Planungen durch den Käser-Ausfall ändere, meint Wörths Trainer Ewald Rupprecht, „dass ich noch nicht mal weiß, wer von meinen Leuten überhaupt spielen kann“.

Mit der BSG Taufkirchen und dem FC Lengdorf treffen zwei Kreisliga-Dinos aufeinander. Nach zwischendurch argen Personalproblemen saßen zuletzt bei der BSG wieder fünf Feldspieler auf der Ersatzbank. Mehr hat auch Lengdorf nicht. Da muss Spielertrainer Gianfranco Soave wohl doch passen. „Ich hätte in Allershausen nicht nochmal reingehen sollen“, gibt er seinen Fehler zu. Torwart-Trainer Josef Lex wird wieder als Feldspieler dabei sein. Der 40-Jährige spielte in Allershausen zehn Minuten „und er hat es sehr gut gemacht“, lobt ihn Soave.

Beim TSV Wartenberg ist die Torhüter-Misere schlimmer geworden. Felix Schönwälder hat Corona, Yannik Schmidt hat sich bei der zweiten Mannschaft verletzt. Trainer Richard Maierthaler: „Eventuell muss ich Christoph Hornauer reaktivieren.“ Der 40-Jährige war zuletzt 2019/21 zweimal in der Zweiten im Einsatz. Neue Ausfälle vor der Partie gegen den TSV Allershausen sind Sebastian Rilke und Felix Scheuchenpflug, wieder dabei ist Johann Eschbaumer.

Beim FC Eitting sind es gegen den SC Kirchdorf drei weniger als zuletzt gegen Allershausen. Auf Tobi Herrmann, Johannes Lenz (krank) und Michael Pech (privat) muss Spielertrainer Markus Weber verzichten (siehe Seite 12).

Der souveräne Tabellenführer FC Finsing spielt gegen das abgeschlagene Schlusslicht TSV Moosburg. Die Verfolger haben zuletzt für den FCF gespielt. Diesmal muss der Ex-Bezirksligist selber wieder liefern. fi