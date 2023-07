Walpertskirchen schießt sich warm

Von: Dieter Priglmeir

Schon wieder hat’s eingeschlagen: Torschütze Benjamin Hötscher (r.) freut sich über das Walpertskirchener 3:0. Die Gemütslagen von Florian Simmet, Stefan Pfanzelt, Florian Leininger, Christoph Greckl und Nico Emmes sind entsprechend. Direktfußball über fünf Stationen Heilmeier rechnet mit starker Kreisliga © Christian Riedel

1:6 hat der FC Herzogstadt verloren. Doch für Hektik nach der Premieren-Pleite besteht kein Anlass. Dafür fehlten noch zu viele Spieler. Aber wie stark ist heuer bitte dieser SV Walpertskirchen?

Walpertskirchen/Erding – Zwei der vielen spannenden Erdinger Fußball-Projekte der neuen Saison präsentierten sich in Walpertskirchen. Dort lief erstmals der FC Herzogstadt auf, quasi das Best of RW Klettham und FC Erding. Gegen den Gastgeber hatte das neue Team bei der 1:6 (0:4)-Niederlage nicht den Hauch einer Chance. Das lag zum einen daran, dass der FCH stark ersatzgeschwächt war. Zum anderen aber an einem SV Walpertskirchen, der das beste Projekt überhaupt am Laufen hat: einen goldenen Jugend-Jahrgang.

„Martin Deutinger war mit 23 unser ältester Feldspieler in der Startelf“, berichtet WSV-Trainer Sepp Heilmeier. Er hatte die Partie mit sieben Spielern begonnen, die vor wenigen Wochen noch in der A-Jugend im Pokal-Landesfinale für Furore gesorgt hatte. Und mit dem gleichen Elan begann der SV auch das Testspiel gegen den ambitionierten Kreisklassisten. In der 11. Minute setzte sich Adrian Alexy auf der rechten Seite durch, und Julian Jaros schob den Ball über die Linie. Beim 2:0 schaltete Deutinger am schnellsten, als die Gäste nach einem Standard den Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatten (29.). Mit einem trockenen Schuss erhöhte Benjamin Hötscher (32.). Und vom 4:0 (43.) durch Alexy schwärmte Heilmeier noch nach dem Spiel: „Das war eine feine Kombination über fünf Stationen, teilweise mit nur einem Ballkontakt.“

Neun Wechsel nahm der Coach im Laufe der zweiten Halbzeit vor. „Das hat den Spielfluss etwas durcheinander gebracht“, meint Heilmeier. Die Erdinger verdienten sich durch einen schönen Konter den Ehrentreffer durch Luis Bigalke (50.). Daniel Schuler (59.) und Luca Fellermeier (80.) trafen danach für die Heimelf.

Zu hoch will Heilmeier den Sieg nicht hängen. „Es war nur ein Testspiel“, schränkt er ein. Und so begeistert er von seiner Mannschaft auch war, „die Jungs haben schon noch einiges zu tun“, meinte er mahnend.

Das gilt freilich auch für den FC Herzogstadt, der wegen der deftigen Niederlage nicht in Hektik verfällt. Pressesprecher Max Malterer wies darauf hin, dass die Jungs zuvor erst zweimal zusammen trainiert hatten. „Die Mannschaft muss sich jetzt erst kennenlernen. Zudem hat unser Trainer natürlich einiges ausprobiert.“ Mit Jonas Kaspar, Jonas Laschiner, Leon Ziegler, Marco Steinberg und Marco Golemic hätten noch einige Spieler gefehlt. „Außerdem werden einige überrascht sein, welche Rolle Walpertskirchen in der Kreisliga spielen wird“, meinte Malterer. „Für mich ist das ein Aufstiegskandidat.“ Bitter sei für den FCH die Schulterverletzung, die sich Thomas Greckl zuzog. „Er wird mehrere Wochen ausfallen“, so Malterer.

Personell habe sich ohnehin einiges getan. Wie berichtet, wechselt Torjäger Tobias Paulus zum FC Schwaig, und Lukas Kern folgt ihm. Auch Jonas Hennig (Langengeisling), Emir Hadzikic (Türk Gücü Erding) und Florian Leiner (Trainer Berglern) sind weg. Dafür kamen Marco Steinberg, Michael Wolf (beide SpVgg Eichenkofen), Martin Ferlisch, Mikey Fitzpatrick (beide SV Wörth), Maximilian Huber und Nawid Mostafai (beide vereinslos) zum FC Herzogstadt. Und mit den A-Junioren Lino Öder, Dardan Recica, Benedikt Schießl und Emil Schwarz haben die Herzogstädter ebenfalls vielversprechende Talente.

Daniel Schuler, Adrian Alexy, Benni Hötscher, Maxi Spreitzer, Kilian Scheiel, Noah Baumann, David Kressierer, Stefan Pfanzelt, Benedikt Fritsch, Tobias Rauch und Benedikt Kreischer - elf A-Jugend-Spieler sind es gar beim SVW, die in den Herrenbereich wechseln. Außerdem haben sich Julian Jaros (bisher DJK Ottenhofen) und Yannik Schmidt (TSV Wartenberg) dem Kreisligisten angeschlossen, während Michael Gartner (SpVgg Altenerding) und Jonas Röhling (Ottenhofen) den Club verlassen haben. Zudem wird Keeper Tom Pfanzelt nach einer schweren Schulterverletzung sehr lange ausfallen. Gründe genug also für Heilmeier, trotz der glänzenden Perspektive auf die Euphoriebremse zu steigen. „Unsere Jugendspieler müssen sich erst mal an das Ganze im Herrenbereich gewöhnen. Außerdem wird die Kreisliga mit den beiden Bezirksliga-Absteigern und dem extrem verstärkten FC Eitting noch stärker sein als im vergangenen Jahr.“ Dennoch sei er zuversichtlich, „dass wir eine ähnlich gute Rolle wie vergangenes Jahr spielen“.

Weitere Testspiele

SV Walpertskirchen: 8. Juli, 15 Uhr, bei Eintracht Landshut; 11. Juli, 19.45 Uhr, beim TSV Zorneding; 15. Juli, 18 Uhr, beim TuS Oberding; 19. Juli, 19.30 Uhr, gegen TSV 54 München; 23. Juli, 18 Uhr, gegen Phönix München.

FC Herzogstadt: 9. Juli, 15 Uhr, beim FC Moosinning 2; 16. Juli, 16 Uhr, beim FC Lengdorf; 29. Juli, 17 Uhr, gegen SV Marzling (in Klettham)

