Walpertskirchen: Die Defensiven halten dicht - torloses Remis gegen Wartenberg

Von: Helmut Findelsberger

Gestoppt: Thomas Hötscher (l.) wird vom Wartenberger Maximilian Kronseder zu Fall gebracht. © D. Findelsberger

Bei Walpertskirchen gegen Wartenberg gab es eine wahre Defensivschlacht. Beide Mannschaften ließen nichts zu und erarbeiteten sich ein Unentschieden.

Walpertskirchen – Kampf war Trumpf, Fußballästheten sind nicht so sehr auf ihre Kosten gekommen, und jede Elf war eine Halbzeit tonangebend. Torlos endete vor 250 Zuschauern die Partie zwischen dem SV Walpertskirchen und dem TSV Wartenberg, mit der Punkteteilung zeigten sich auch die Trainer einverstanden.

Einen Verlierer hätte die Freundschaft zwischen Sepp Heilmeier und Richard Maierthaler ausgehalten, das bestätigten beide. Richtig hochkarätige Torchancen waren aber Mangelware. Dafür ging es bei passablem Fußballwetter, ausgenommen der kurze Graupelschauer nach der Pause, mit kernigem Einsatz zur Sache. Wartenberg hatte in den ersten 45 Minuten mehr Spielanteile, auch Standards, machte aber gerade aus diesen viel zu wenig.

Während Gästetorhüter Yannick Schmidt mehr als Ballverteiler nach Rückgaben gefragt war, hatte sein Gegenüber Thomas Pfanzelt den einen oder anderen fordernden Einsatz. Ein Schuss von Michael Reischl nach 18 Minuten, da hatten sich zwei Walpertskirchener angeschossen, stellte ihn vor keine großen Probleme. Beim nächsten Versuch von Reischl, einem ganz tückischen Aufsetzer, musste er schon gewaltig hinterherhechten und nachfassen.

Beide Mannschaften verteidigen mit Mann und Maus

Kamen die Walpertskirchener in gute Schussposition, so warf sich immer ein Wartenberger dazwischen. Auf der Gegenseite schmissen sich auch die Hausherren mit allem, was sie hatten, in dieses Kampfspiel. So warf sich Thomas Hötscher auch Wartenbergs Hannes Schmidt entgegen. Dieser Pressschlag bedeutete für den SVW-Kapitän bereits nach 37 Minuten das Aus, nachdem er vorher rustikal von den Beinen geholt worden war.

Einige Minuten nach Wiederbeginn hätte es den kurzen Graupelschauer nicht gebraucht. Vor allem die Hausherren waren wesentlich zielstrebiger und aufgeweckter aus der Kabine gekommen. Zehn Minuten waren gespielt, da konnte Wartenbergs Keeper einen verdeckten Flachschuss von Sebastian Schönberger mit den Fingerspitzen noch um den langen Pfosten lenken. Die Gastgeber nutzten mehr die Breite des Platzes, und vor allem Dzanin Dizdarevic sorgte über links für mächtig Betrieb. Völlig ausgepowert und auch noch gefoult, signalisierte dieser 20 Minuten vor Schluss, dass er ausgewechselt werden möchte. Es ging aber dennoch weiter bei ihm bis kurz vor Schluss.

Dafür schickte sein Trainer in dieser Phase mit „dem kaum fitten“ Flo Baumann und „dem keinesfalls einsatzfähigen“ Christian Käser zwei aus seinem 30-Tore-Sturm aufs Feld. Und Toptorjäger Käser hatte mit einem zu hoch angesetzten Volleyschuss sowie einem Flachschuss neben das Tor die besten Chancen. (Helmut Findelsberger)

Stimmen zum Spiel

Wartenbergs Trainer Richard Maierthaler: „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte über weite Strecken bestimmt, hätten aber in der Offensive mehr machen müssen. Das letzte Drittel haben wir jedoch nicht bespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten. Ein, zwei Torchancen hatte Walpertskirchen, aber das Ergebnis geht so in Ordnung.“

Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier: „Wir wussten, dass Wartenberg gut drauf ist und Richard Maierthaler immer einen Kniff parat hat. Die Wartenberger brannten die erste halbe Stunde richtig und sind stark drauf gegangen. Für die zweite Halbzeit muss ich meinen Burschen ein Kompliment machen, da haben wir auch Chancen zum Sieg gehabt. Für mich war wichtig, dass wir in so einem Spiel mit unseren vielen jungen Spielern heute Stand gehalten haben.“