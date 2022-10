Walpertskirchen will Moosinning ärgern

Von: Helmut Findelsberger

Frustrierte Wartenberger, jubelnde Walpertskirchener: Ob es dieses Bild am Sonntag auch gibt, wenn der TSV auf Eitting trifft und der SVW auf Spitzenreiter Moosinning? Archi © Christian Riedel

Ersatzgeschwächt, aber voll motiviert gegen Tabellenführer – Soave freut sich auf Deutinger

Landkreis – Im rund zwölf Kilometer entfernten Walpertskirchen muss der FC Moosinning 2 am Sonntag seine Tabellenführung verteidigen. Dieses Nachbarschaftsderby ist eins von drei Landkreisduellen dieses 13. und letzten Hinrundenspieltags der Kreisliga.

„Wieder ganz frisch“, am Donnerstagabend nach der Spielersitzung, hatte Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen, „nicht allzu viel Gutes“ zu berichten, „denn der 3:1-Sieg in Hohenwart war teuer erkauft“. Abwehrchef Luis Franz fällt mit gebrochenem Nasenbein aus, Dzanin Dizdarevic hat sich eine Lungenentzündung eingefangen, und Michael Gartner muss nach einer Trainingsverletzung ebenfalls passen. Von den Langzeitverletzten kommt keiner zurück. „Nicht jammern, das gibt’s halt zu diesem Zeitpunkt der Saison, und für mich heißt’s jetzt, eine Lösung zu finden für das Spiel gegen den Tabellenführer, dem Nonplusultra einer eingespielten, verschworenen Truppe“. Manuel Gröber, mit Bene Thumbs Spielertrainer beim FC Moosinning 2, stellt fest, „dass wir allmählich auch ein wenig auf dem Zahnfleisch daherkommen“. Gröber hat es nach seiner Verletzungspause im Training versucht, sieht sich aber zunächst eher auf der Bank. Das Gleiche gilt für Sebi Schmid nach längerer Verletzungspause. Stefan Erl musste das Training abbrechen, und Quirin Fendt ist im Urlaub. „Zum Glück“, sagt Gröber, „haben wir unsere Zweite in der Hinterhand, denn die spielt auch in Walpertskirchen“.

„Zahlenmäßig alles beim Alten“, meldet Alexander Mrowczynski, Spielertrainer des SC Kirchasch. Johannes Westermaier und Peter Rüttiger sind wieder gesund, Sebastian Maier und Balasz Korpa fallen dafür aus. „Nach der schlechtesten Saisonleistung mit dem 0:4 in Allershausen“ traut der SCK-Coach seinem Team trotzdem gegen den SV Kranzberg was zu.

Am Montag ist beim FC Lengdorf Weinfest. „Und da möchten wir schon mit einem Sieg hingehen“, sagt Spielertrainer Gianfranco Soave, dem die Innenverteidigung vor der Partie beim FC Ampertal Unterbruck Sorgen bereitet. Alex Reger ist privat verhindert, und Stefan Hitzlsperger hat einen, vor zwei Jahren bereits gebuchten, Urlaub angetreten. „Vielleicht gehe ich hinten rein“, überlegt Soave noch. Größenmäßig kann er es aber mit Sturmtank und Liga-Toptorjäger Andreas Hohlenburger nicht aufnehmen. Soave feiert ein Wiedersehen mit Alfons Deutinger, Trainer in Unterbruck, und zu Soaves Finsinger Zeit dort Torhüter.

Co-Trainer und Kapitän Maxi Kronseder und sein TSV Wartenberg freuen sich aufs Derby gegen den FC Eitting. „Bloß kein frühes Gegentor, wie fast in jedem Spiel“, fordert er. Der Ex-Eittinger Florian Hornauer fehlt beruflich bedingt, Maxi Härtl ist gesperrt. Beim FCE ist nach langer Verletzungspause endlich Frede Neudecker zurück. Bis auf Michael Pech und den langzeitverletzten Johannes Lenz hat Trainer Thomas Zellermeyr alles an Bord.

„Von einer etwas komplizierten Trainingswoche“ berichte Peter Bongers, Spielertrainer des SV Wörth. Er ist besonders motiviert und auch wieder fit. „Wir gehen ganz unbedarft, aber mit viel Bock in diese Partie und sind ganz heiß, dass wir wieder Fußball spielen dürfen“, kündigt Bongers an. Bei der BSG Taufkirchen sind bis auf den erkrankten Kilian Fleck alle fit. „Wir haben zuletzt so viel investiert, das wichtige Spiel gegen Eichenried umgebogen, da werden wir uns jetzt nicht vom Wörther Tabellenplatz irritieren lassen“, ist BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier überzeugt.

Trainer Stefan Huber sieht seinen SV Eichenried „klar in der Außenseiterrolle“ gegen den TSV Hohenwart. Trotzdem soll endlich der zweite Heimsieg eingefahren werden, nachdem von den elf Punkten sechs Zähler in der Fremde geholt worden sind.