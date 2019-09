Die Walpertskirchener Mischung: Junge Wilde und alte noch Wildere

Fußball-Kreisklasse

Florian Rauch (19) und Robert Jovanovic (40) stammen aus zwei verschiedenen Fußball-Generationen. Was trennt sie, was eint sie?

Walpertskirchen– Was ist das Erfolgsrezept des SV Walpertskirchen? Trainer Sepp Heilmeier rätselt da selbst noch ein wenig. Nach sechs Spieltagen ist die Mannschaft in der Kreisklasse noch immer ungeschlagen, und das soll auch noch nach dem Heimspiel gegen den FC Forstern (So. 15 Uhr) so bleiben. Rückkehrer Michael Gartner bringe natürlich viel Qualität ins Team, sagt der Coach.

Entscheidend sei aber wohl die tolle Stimmung in der Mannschaft. „Die Jungs trainieren fleißig und geben immer Vollgas“, sagt Heilmeier und lobt insbesondere die Youngster Thomas Pfanzelt, Martin Deutinger (beide 18) und Florian Rauch, der jüngst seinen 19. Geburtstag feierte. Im gleichen Team steht aber mit Robert Jovanovic auch ein 40-Jähriger. So eine, zumindest altersmäßig, extreme Mischung – kann das gutgehen? Wir haben einen Rookie und einen Oldie befragt.

Was ist Ihre erste fußballerische Erinnerung?

Robert Jovanovic: Das war 1990 das WM-Viertelfinale, als Jugoslawien gegen Argentinien ausgeschieden ist. Das war so unverdient und bitter. Was mein eigenes Fußball-Leben betrifft, war es eine Pleite mit der U11 des SV Nord. Ich konnte noch nie verlieren.

Florian Rauch: Die WM 2006 und den Merkur CUP in meinem ersten E-Jugend-Jahr. Den weiß ich noch genau.

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an Ihren 18. Geburtstag zurückdenken?

Jovanovic:Das war die beste Party, die ich je gefeiert habe.

Warum? Wegen der Mädels? Oder wegen des Alkohols? Oder den Kumpels?

Jovanovic: Sagen wir mal: Das war das Gesamtpaket..

Ganz ehrlich, wären Sie gern nochmal 18?

Jovanovic:Natürlich, aber nur mit dem Wissen von heute.

Wären Sie schon gern ab und zu bisschen älter, Herr Rauch?

Rauch:Nein, hin und wieder denke ich mir schon, was machst denn wieder für einen Schmarrn, aber das ist ja auch das Schöne am Jung sein.

Können Sie sich schon als 40-Jährigen vorstellen?

Rauch:Das kannich nicht wirklich beantworten. Es kann immer was passieren. was alles verändert. Aber da lass ich mich komplett überraschen.

Wundern Sie sich manchmal über die Hobbys, Einstellung oder Musik der Jungen?

Jovanovic:Eigentlich nicht. Die Jungs sind genauso wie wir. Vielleicht sind sie nicht ganz so hundertprozentig auf Fußball fokussiert, wie wir es damals waren.

Und wie ist es andersrum?

Rauch:Nein, gar nicht. Was die Musik betrifft, höre ich auch gerne Oldies. Und da in meinem Bekanntenkreis die meisten ziemlich fußballverrückt sind, passt das ganz gut zu meiner Einstellung.

Bleiben wir doch beim Thema verrückt. Was war in Ihrer Jugendzeit besonders wild und schräg?

Jovanovic:Mei, eigentlich bin ich ja heute noch wild und schräg. Damals hatte ich einen eine Vokuhila-Frisur. Aber den Roberto-Baggio- Schnitt hatten ja alle.

Jetzt sind Sie 40. Das hat auch seine Vorteile, oder?

Jovanovic: Man hat halt eine gewisse Lebenserfahrung, mehr auch nicht.

Und was spricht für einen 18-Jährigen?

Rauch:Es gibt viele Vorteile, aber diese Jahre 18, 19 und so weiter sind, glaube ich die coolsten Jahre, die es so gibt, und die, finde ich, soll man auch genießen.

Wie oft brauchen die Oldies eigentlich Hilfe im Umgang mit Ihren Smartphones?

Rauch:So gut wie nie. Die kommen schon ganz gut zurecht.

Jovanovic: Wir sind doch auch damit aufgewachsen. Nein, da habe ich wirklich keine Probleme.

Kommen wir zurück zum Thema Erfahrung. Hilft auch im Fußball, oder?

Jovanovic: Das ist wirklich der ganz große Pluspunkt für einen 40-Jährigen. Mich bringt nichts mehr aus der Ruhe. In schwierigen Situationen, kann ich eben beruhigend auf die Mitspieler einwirken.

Wie ist es überhaupt, mit Leuten zusammenzuspiel, die 20 Jahre jünger sind?

Jovanovic: Vollgeil! Super! Gerade unsere Burschen wollen immer was dazu lernen. Der eine vielleicht mehr als der andere. Aber gerade Flo ist ein super Typ, der alles aufsaugt.

Und wie ist es, mit einem 40-Jährigen zusammenzuspielen?

Rauch:Richtig cool, man kann noch viel lernen, auch wenn man natürlich etwas mehr laufen muss. Unsere Älteren sind für alle Spieler in unserer Mannschaft wichtig, da sie jeden auf verschiedene Art und Weise helfen können und dass auch tun. Von Jovo speziell kann ich jede Menge lernen, vor allem aber wie ich mich besser im Eins gegen Eins verhalte und etwas unangenehmer für meine Gegenspieler werde.

Wenn Sie Ihren jungen Kollegen einen Tipp geben könnten, wie würde der lauten?

Jovanovic (überlegt lange): Nur der WSV.

Haben Sie auch einen Tipp für Jovo?

Rauch:Wirkliche Tipps habe ich jetzt nicht für ihn, aber wenn ich ihm einen geben würde, dann, dass er uns noch lange erhalten bleiben soll und ans Aufhören gar keinen Gedanken verschwendet.

Was glauben Sie denn, was Sie von den jungen Mitspielern noch lernen könnten?

Jovanovic: Das blöd Daherreden.Die haben schon den einen oder anderen Spruch, der nicht schlecht ist.

Das Gespräch führte

Dieter Priglmeir