Nike für Neikof, die Geissens für Geisling und der FC Mrossinning?

Von: Dieter Priglmeir

Das Sportgeflüster von Dieter Priglmeir © hep

Amerikanische Superstars kaufen sich in die US-Profiligen ein. Auch ein Geschäftsmodell für unsere Vereine?

Meine Meinung dazu, dass sich Superstars in Sportvereine einkaufen? Da bin ich bei fifty-fifty mit leichter Tendenz zu 50+1 Prozent, wenn es unseren heimischen Vereinen gut tun würde. Wenn etwa Snoop Doog nicht 165 Millionen Dollar in die Ottawa Senators stecken würde, sondern 165 Euro in die Ottenhofener Youngsters. DJK statt DJ – darin steckt deine Zukunft, möchten wir dem Rapper zurufen. „Who Am I (What’s my name“) fragt er in seinem größten Hit. Tja, du könntest der „King of Kreisklasse“ sein.

Sooo abwegig ist das gar nicht. Schauspieler Ryan Reynolds hat sich schließlich auch mit 2,5 Millionen Pfund in den walisischen Fußballverein Wrexham AFC eingekauft. Der war damals Fünftligist. Da hätte er sich unser Kreisliga-Schlusslicht auch kaufen können. Unser Vorschlag für den kanadischen Schauspieler: Wörth statt Wrexham, Wer schon „The Green Lantern“ gespielt, kann auch mit der roten Laterne umgehen. Wobei bei „Green“ natürlich auch der FC Grünbach ein heißer Kandidat wäre. Also gleich zwei Optionen – greifen Sie zu, Mister Reynolds!

So viele Optionen hat Russell Crowe leider nicht: Er ist einfach „The Gladiator“ und sollte deshalb sein Geld umgehend bitte nicht mehr in einen australischen Rugby-Club namens „South Sydney Rabbitohs“ investieren, sondern in einen aufregenderen Erdinger Eishockeyclub. Aber natürlich nur, wenn Piratenkönig Johnny Depp das Geld, das ihm seine Ex-Frau gelassen hat, in die Dorfener Eispiraten steckt. Wir wollen ja, dass unsere Eishockeyderbys spannend bleiben. Sollte den beiden, was nachvollziehbar ist, Eishockey zu teuer sein, sei ihnen gesagt: Kleinvieh macht auch Mist. LeBron James hat sich ja auch nur zwei Prozent vom FC Liverpool gegönnt.

Nein, wir sind ja gar nicht unverschämt, aber finden schon, dass die Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams neben ihren Millionen für die Miami Dolphins vielleicht noch ein paar Badekappen für die Erdinger Delphine spendieren könnten und Justin Timberlake nicht nur den Memphis Grizzlies in der NBA helfen sollte, sondern auch den Holzland Eisbären in der Eishockey-Freizeitliga. Und vielleicht springt für die Wasenterbacher Weiherbulls ein Rote-Brause-Vertrag raus.

Wir sind da übrigens ganz zuversichtlich. Manche Superstars arbeiten ja sogar auf ein Engagement bei uns hin. Zum Beispiel durch Boxeinlagen bei Oscar-Verleihungen. Hier können wir es ja verraten: EWS steht gar nicht für Erding Wrestling Show, es ist die Erding Will Smith Show.

Ja, manchmal ist auch der Name schon Programm. Also auf geht’s, Justin Bieber – die Altenerdinger Handball-Biber warten schon. Nach den kalten Duschen hätten sie jetzt durchaus einen warmen Geldregen verdient.

Johannes Oerding muss nur ein B zwischen O und E basteln, dann wäre er ein TuSler. Jessica Lange gehört zum FC Lengdorf. Lars Eidinger für den FCE, die Geissens für den FCL,. der „SVE Steven Spielberglern“ und Stefan Mross für den FC Mrossinning – naja, vielleicht passt ja nicht alles. Sicher ist nur, dass Tina Turner das heutige Landkreisturnfest (siehe Bericht oben) sponsern und dass „Neikof“ längst einen Ausrüster-Vertag mit Nike haben sollte.

Wenn haben wir noch? David Beckham (ihm gehören 35 Prozent des Fußball-Clubs Inter Miami) könnte sich den FC Herzogstadt krallen – wenn ihn trotz aller Anbiederei das britische Königshaus partout nicht zum Ritter schlagen will. Schauspieler Matthias Schweighöfer muss sich ja fast schon beim FC Schwaig engagieren. Sein Kumpel hat sich da angeblich auch schon angedient. Aber das wissen wir nicht genau. Man versteht den Til ja immer so schlecht. Vor allem, wenn er so schreit.