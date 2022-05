Tanzfreude pur nach der Corona-Pause

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Leistungssport im Showtanzbereich: Der Bayerische Vizemeister in der Kategorie „Modern“ kommt aus Wartenberg und heißt „FunkYllusion“. Die jungen Damen boten eine atemberaubende Show. © Klaus Kuhn

Der Tanz in den Mai in Wartenberg war ein fulminantes Showtanzfestival bei Dance United: Die Gruppe „FunkYllusion“ hat wieder bezaubert, die „Elite Stars“ aus Zustorf haben überrascht - im positivsten Sinne.

Wartenberg – Es war als „Tanz in den Mai“ angekündigt, im Grunde aber eine Programmpremiere und ein Jugend-Showtanzfestival: Gleich zwei Gruppen aus der unmittelbaren Nähe, die in der zweiten Bundesliga mitmischen, bildeten am Samstag dabei die sportliche Leistungsspitze. Die „FunkYllusion“ von den Gastgebern Dance United und die erst vor einem Jahr gegründeten „Elite Stars“ der Starlights aus Zustorf.

Endlich gab es wieder eine volle Strogenhalle, freute sich Bürgermeister Christian Pröbst bei der Begrüßung. Es waren zwei getrennte Veranstaltungen, zwischen die der Vorstand eine größere Pause gelegt hatte, auch zum Lüften.

Die Wettkampfgruppe der Gastgeber hat ihren Platz bei der Sportlerehrung schon sicher: Sie ist amtierender bayerische Vizemeister. Was die Tänzerinnen vor den begeisterten Gästen ablieferten, machte aber auch deutlich, warum das so ist: „FunkYllusion“ tritt in der Kategorie „Modern“ an. Es war eine rasante Show, absolut synchron. Das ist Leistungssport, das war sichtbar.

Wo die jungen Damen von „FunkYllusion“ sind, wollen die „Elite Stars“ noch hin. Dass sie das Zeug dazu haben, untermauerte Moderator Thorsten Drews, als er berichtete, dass sie die Punkte für einen Start in der zweiten Bundesliga schon bekommen haben. Trainerin Julia Reiter kommt aus dem Gastgeber-Verein heraus und hat die neun Mädels dorthin geführt, noch in der offenen Klasse als „Small Group“, aber bald wohl tatsächlich im regulären Wettkampfbetrieb.

Schon die Gesichter der Tänzerinnen aller Gruppen auf der Bühne machten die unbändige Freude darüber deutlich, dass sie wieder dort stehen. Für etliche Gruppen war es der erste Auftritt nach zwei Jahren überhaupt.

Dance United konnte fast nahtlos an die Zeiten vor Corona anknüpfen. Die Halle war zweimal gut gefüllt. Die Gäste konnten erleben, dass nicht nur die Gastgeber trotz der Pandemie an Power zugelegt haben.

Alles steuerte natürlich auf den Auftritt der Hauptgruppe von „Dance United“ zu, aber es gehört auch zur Tradition, dass hier in der Öffentlichkeit das Engagement der Trainerinnen und Trainer gewürdigt wird. Gerade nach den zwei harten Jahren, die hinter allen Showtänzern liegen, war das wichtig. So war es fast schon rührend zu sehen, wie die Mädels auf der Bühne „ihre“ Trainerinnen drücken wollten.

Vorsitzender Hans Brückl machte ein rundum glückliches Gesicht, sah aber auch auf die Uhr: Die Hauptgruppe war gewissermaßen auf dem Sprung: Zum ersten Mal waren sie nach Ulm eingeladen worden. Der Bus war schon geordert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)