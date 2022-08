Wartenberg verschenkt zwei Punkte - Unterbruck begeistert Coach Deutinger - Eching wacher als BSG

Doppel-Aua! Nach einem Kopfballduell zwischen Walpertskirchens Kapitän Thomas Hötscher und Eittings Florian Huber (r.) liegen am Ende beide Kontrahenten schmerzverzerrt auf dem Rasen. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der TSV Wartenberg leistet sich ein unnötiges 2:2. Taufkirchen verliert erneut. Eitting ist zur stark für Walpertskirchen. Die Kreisliga kompakt.

TSV Eching - BSG Taufkirchen 3:0

Auch wenn es das Ergebnis vermuten lässt, spielerisch war diese Niederlage beim Bezirksliga-Absteiger kein Rückschritt für Taufkirchen. „Wenn man rein die Tore betrachtet, war’s doch recht glücklich für Eching“, erklärte ein zerknirschter BSG-Trainer Thomas Bachmaier hinterher. Und die Gäste schnupperten zunächst sogar an der Führung, doch Echings Keeper Daniel Hanrieder verhinderte das 0:1 gegen Matias Ladendorf. Danach lief die Echinger Offensivmaschinerie aber an – unter anderem mit gütiger Taufkirchener Mithilfe. Denn beim 0:1 vertändelte Keeper Julian Korber zunächst einen Rückpass. Er wollte noch einen Gegenspieler aussteigen lassen, Matthew Atkinson roch den Braten aber und nahm das Geschenk dankbar an (14.).

Das 2:0 erzielte Niederstrasser volley aus zehn Metern, nachdem Eching eine Ecke hatte recht einfach in den Sechzehner verlängern dürfen. Und auch beim 3:0 kurz vor der Pause ging’s Taufkirchen viel zu schnell. Über zwei Stationen landete das Leder – die BSG hatte noch nicht mal die Mauer gestellt – bei Nico Häcker, der aus kurzer Distanz traf (42.). Nach der Pause ließ Eching etwas nach, die Gäste konnten den Sieg aber nicht mehr gefährden. „Eching war nicht besser, aber wacher als wir“, musste Bachmaier zugeben.

SVA Unterbruck - SV Wörth 2:2

„Das war heute ein geiles Spiel, so wie man es sich als Fußballfan wünscht.“ Alfons Deutinger, Trainer der Brucker Kicker, war hellauf begeistert. Zwar hatte es gegen die Wörther nur zu einem Remis gereicht, doch zum einen hatten die Neulinge einen zweimaligen Rückstand aufgeholt, zudem zeigten beide Teams ein Klassespiel – in dem Luis Triebenbacher die Wörther nach einem Ballverlust auf der linken Seite in Führung brachte (19.).

Die FCA-Antwort folgte erst nach dem Seitenwechsel. Andi Hohlenburger packte dabei einen echten Strich aus und wuchtete das Leder aus gut 25 Metern unhaltbar in die Maschen (61.). Doch Wörth antwortete quasi mit dem Wiederanpfiff. Ein Pass in die Spitze genügte, damit Lukas Meier mit einem Tunnel für Keeper Michael Zachskorn auf 2:1 stellen konnte (62.). Wiederum nur Minuten später antwortete erneut Unterbruck. Pascal Preller hatte eine maßgenaue Freistoßflanke in den Strafraum gezirkelt, wo erneut Hohlenburger mit seiner ganzen Erfahrung einnickte (69.).

„Das war heute das gerechte Ergebnis“, resümierte Deutinger. Wörths Trainer Lorenz Becker sprach ebenfalls von einem gerechten Ergebnis gegen „einen herausragenden Gegner mit einem starken Sturmführer Hohlenburger“.

TSV Wartenberg - TSV Hohenwart 2;2

Lange Gesichter in Wartenberg: Trotz zweimaliger Führung gelang es den Gastgebern nicht, drei Punkte zu Hause zu behalten. „Wir sind klar enttäuscht, da wir viel mehr Chancen hatten, aber leider zu wenig daraus gemacht haben“, musste Sprecher Thomas Rademacher zugeben. Dabei wussten die Wartenberger zunächst immer eine Antwort: Erst hatte Jakob Taffertshofer den TSV in Führung gebracht – nach ganz feinem Zuspiel von Michael Reischl von der Auslinie (7.). Doch Hohenwart antwortete prompt. Nachdem die Hausherren eine Ecke nicht richtig verteidigt hatten, köpfte Oscar Appelmann aus drei Metern ein (8.).

Doch Wartenberg legte noch im ersten Durchgang nach. Dieses Mal wuchtete Reischl einen Freistoß unhaltbar in die Maschen. Was dann folgte, war ein Chancenwucher in Hälfte zwei. Zweimal Taffertshofer und auch Michael Reischl versemmelten innerhalb von zehn Minuten die Vorentscheidung. Das sollte sich rächen. Zehn Minuten vor dem Abpfiff setzte Florian Finkenzellner eine Bogenlampe aus 25 Metern über Keeper Pascal Baumbach zum 2:2 ins Tor (80.).

SV Walpertskirchen - FC Eitting 0:3

Für den FC Eitting war’s die Wiedergutmachung nach der deutlichen 1:4-Schlappe der Vorwoche, für den SV Walpertskirchen ein gebrauchter Nachmittag. „Das war heute klar verdient, weil Eitting im ersten Durchgang besser war. Da waren wir leider nicht auf dem Platz“, musste WSV-Coach Josef Heilmair zugeben. Zudem kam für die Hausherren ein wenig Pech hinzu, nachdem Martin Deutinger einen Freistoß aus 23 Metern unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht hatte (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Eittinger offensiv besser aufgestellt. Nachdem Herrmann an der Seite drei Gegenspieler ausgetanzt hatte, nahm Felix Zehetmaier die anschließende Flanke dankend an und vollstreckte zum 2:0 (65.). Die Messe war endgültig gelesen. In der Nachspielzeit stellte Niclas Noll dann nach feiner Einzelleistung noch auf 3:0 (90.+4). (MATTHIAS SPANRAD)