Wartenberg will gegen Steinkirchen Beton anrühren

Von: Tobias Fischbeck

Viel einstecken musste Dorfens Flügelflitzer Manuel Zander beim Ligaduell im März, hier von Grüntegernbachs Julius Tafelmeier. Dorfen siegte durch ein spätes Tor 1:0. © Prä

TSV übt sich vor Spitzenspiel in Bescheidenheit – Stadt-Derby in Dorfen – Innings Wochen der Wahrheit

Landkreis – Wartenbergs Reserve hat schon für zahlreiche Überraschungen in der A-Klasse 8 gesorgt. Nun hat man bei optimalem Ausgang sogar die Chance, mit Spitzenreiter Steinkirchen im direkten Duell gleichzuziehen. Klar, dass man beim Aufsteiger aber vor diesem Spitzenspiel kleinere Semmeln backt und die Favoritenrolle dem FSV zuschiebt: „Mit dem Tabellenführer steht eine schwere Aufgabe vor uns. Wir werden Beton anrühren und es dem Aufstiegskandidaten und klaren Favoriten so schwer wie möglich machen. Ein Punktgewinn wäre ein voller Erfolg gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner“, sagt TSV-Pressesprecher Thomas Rademacher.

Zwei Stammspieler fehlen: Maxi Hauser und Stephan Vogt, die zu den Aktivposten beim Sieg in Kirchasch gehörten. Dafür ist David Ertl wieder an Bord und rückt in die Innenverteidigung. Auch Lukas Schmidmüller wird nach überstandener Corona-Infektion wieder im Kader stehen. FSV-Trainer Kosta Papantoniou ist beeindruckt vom Aufsteiger aus Wartenberg: „Ich erwarte ein schweres und hart umkämpftes Spiel. Sie stehen nicht umsonst auf dem dritten Platz. Wir wollen an die Leistungen der vergangenen Spiele anknüpfen. Und es wird sehr wichtig sein, dass wir vor dem Tor wieder entschlossener werden.“

Ein Stadt-Derby, das in den letzten Jahren stets sehr brisant war, findet in Dorfen statt. Die TSV-Reserve muss gegen Grüntegernbach ran. Beide Mannschaften sind ähnlich durchwachsen gestartet, Grüntegernbach steht einen Punkt besser da. TSVG-Trainer Alexander Beintvogl stapelt tief: „Ich sehe beide Mannschaften mit Möglichkeiten und Ambitionen, vorne mitzuspielen. Eine Prognose ist schwer, da Dorfen erfahrungsgemäß die Zweite im Derby durch Spieler der Ersten verstärkt.“

Alles andere als ein Sieg für Langenpreising beim Gastspiel bei der Moosener Reserve wäre eine große Überraschung. Mit nur einem Punkt steht Moosen ganz unten in der Tabelle. Langenpreising ist das einzige noch ungeschlagene Team in der A-Klasse 8 und könnte sich bei einem Sieg bis auf Platz zwei vorarbeiten. „Wir haben diese Woche gut trainiert und wollen unsere Serie fortsetzen, wobei Moosen stärker ist als der momentane Tabellenstand aufzeigt. Das haben sie letzte Woche im Spiel gegen den Tabellenführer bewiesen“, sagte Rainer Schmidmüller von der SpVgg. Bis auf den verletzten Patrick Listl ist der Kader komplett.

Inning könnte bei optimalem Verlauf an diesem Spieltag die Tabellenführung übernehmen. Dazu braucht es aber mindestens einen Favoritensieg gegen die KSC-Reserve. „Wir haben vier Spiele hintereinander gewonnen und einen richtig guten Lauf. Ich denke auch, dass uns der Derbysieg gegen Fraunberg gutgetan hat. Die Jungs sind topmotiviert. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit. Wir müssen daheim nun zwingend nachlegen. Gegen Kirchasch sind drei Punkte Pflicht“, sagt Innings Spielertrainer Manuel Hahn. Schließlich steht nächste Woche das Derby gegen Steinkirchen auf dem Programm. Aufgrund von schulischen Verpflichtungen müssen die Hahn-Brüder auf Kilian Holzmann und Niklas Doubrawa verzichten. So soll mit Spielern aus der Reserve aufgefüllt werden.

In Galgenhumor übt sich KSC-Spielertrainer Marcel Tätzel aufgrund der extrem angespannten Personalsituation. „Meine Spieler, die in der Ersten gespielt haben, sind vorerst gesperrt. Selbst die AH hat nicht immer Zeit, um auszuhelfen. Aber wir im Verein nehmen es mit Humor und machen absolut das Beste daraus. Wir haben trotz allem beste Trainingsstimmung, was uns als Verantwortliche stolz macht. Hiermit kündigen wir in den nächsten vier Spielen eine Überraschung an. Wen es genau trifft von den Top-Teams der Liga, verraten wir noch nicht“, sagt Tätzel mit einem Augenzwinkern.

Eine Reaktion ist von Absteiger Hörgersdorf gefordert, nachdem man sich von Trainer Hans-Peter Walter getrennt hat (wir berichteten). Mit Felix Stocklauser soll es wieder weiter nach vorn gehen. Kommender Gegner ist Reichenkirchen, der punktgleiche Tabellen-Nachbar. fis